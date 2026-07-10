Μεταξύ 22 Ιουλίου και 17 Νοεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί η πώληση μετοχών για την Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού ΛΤΔ, που έχει ως κύριο σκοπό την ίδρυση της Παγκύπριας Συνεργατικής Τράπεζας, δήλωσε την Παρασκευή ο Πανίκος Χάμπας, Πρόεδρος της Επιτροπής της εταιρείας, στην πρώτη επίσημη συγκέντρωση της εταιρείας, στη Λευκωσία, μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε τη Δημόσια Προσφορά έως 42 εκ. νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας €1. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αγοράσουν μετοχές μέσω της πλατφόρμας της Athlos Capital, με ελάχιστη αγορά 100 μετοχών. Στην εκδήλωση υπήρξε μαζική συμμετοχή, ενώ παρευρέθηκαν Βουλευτές, εκπρόσωποι κομμάτων, εκπρόσωποι της Κυβέρνησης, μέλη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι συντεχνιών, εκπρόσωποι του συνεργατισμού και στελέχη επιχειρήσεων.

Στην ομιλία του, ο κ. Χάμπας είπε ότι το όλο εγχείρημα ήταν και είναι δύσκολο, «όχι όμως ακατόρθωτο», σημειώνοντας ότι οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες για έναν νέο συνεργατισμό έχουν ωριμάσει. «Θα πρέπει να βρούμε εκείνη τη χημεία που η Συνεργατική Ιδέα ‘ο καθένας για όλους και όλοι για τον καθένα’ θα λειτουργήσει στο νέο νομικό πλαίσιο του τραπεζικού τομέα, έχοντας στο επίκεντρό μας τον άνθρωπο», ανέφερε.

Σημείωσε ότι η διαφάνεια, οι δημοκρατικές διαδικασίες, η συναίνεση και η ενότητα είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της Συνεργατικής Εταιρείας. «Ο δικός μας Οργανισμός θα ξεχωρίζει, γιατί γεννιέται από τους πολίτες για τους πολίτες, από τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο νησί», είπε, κάνοντας, ταυτόχρονα λόγο για «συνετές κινήσεις», προκειμένου τα δάνεια που θα δίνονται να είναι βιώσιμα και να μην καταλήγουν «κόκκινα».

Στηλιτεύοντας το κυπριακό τραπεζικό σύστημα, είπε ότι «ο δικός μας Οργανισμός δεν θα ακολουθεί συμπεριφορές και πρακτικές όπως γίνεται σήμερα στην Κύπρο, όπου, ενώ η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μειώνει τα επιτόκια, στο δικό μας νησί ανεβαίνουν!».

Επιπλέον, ανέφερε ότι το 1960 το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας διαχώρισε τον Πιστωτικό Τομέα του Συνεργατισμού σε ελληνοκυπριακό και τουρκοκυπριακό, ενώ ο εμπορικός τομέας έμεινε ενιαίος. «Σήμερα, το 2026, οι Τουρκοκύπριοι διατηρούν το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού ΛΤΔ στα κατεχόμενα, που είναι γραμμένο στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου. Δυστυχώς, από το 2018 δεν έχουμε Συνεργατική Τράπεζα», είπε, σημειώνοντας ότι ο τουρκοκυπριακός συνεργατισμός συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συνεργατικών Τραπεζών με έδρα τις Βρυξέλλες, «ενώ εμείς απουσιάζουμε».

«Έχουμε καθήκον να ξανατοποθετήσουμε τη σημαία του Συνεργατικού Πιστωτικού Τομέα της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Συνεργατικών Τραπεζών», είπε.

Περιγράφοντας τη δομή της νέας Συνεργατικής Τράπεζας, ο κ. Χάμπας είπε ότι μελετήθηκαν αρκετές συνεργατικές τράπεζες για να αποφασιστεί το μοντέλο που θα ακολουθηθεί. «Δημιουργήσαμε την παγκύπρια εταιρεία συμμετοχών και προώθησης Συνεργατισμού ΛΤΔ, στην οποία ισχύει η βασική αρχή του Συνεργατισμού ‘κάθε μέλος και μία ψήφος’. Αυτή η εταιρεία πήρε έγκριση από την ΕΚΚ για αγορά μετοχών από τον κόσμο. Αυτή η εταιρεία θα έχει το 60% της Παγκύπριας Συνεργατικής Τράπεζας», είπε. Ανέφερε πως το 40% θα ανήκει στα νομικά πρόσωπα και στις εταιρείες του Συνεργατισμού.

Γι’ αυτό, είπε, εγγράφεται το επόμενο διάστημα μια νέα εταιρεία, με το όνομα «Παγκύπρια Συνεργατική Εταιρεία», η οποία, όταν εξασφαλιστούν οι απαραίτητες άδειες, θα μετεξελιχθεί και θα ονομαστεί «Παγκύπρια Συνεργατική Τράπεζα».

Απαντώντας σε ερωτήσεις από το κοινό αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα ίδρυσης της Παγκύπριας Συνεργατικής Τράπεζας, ο κ. Χάμπας είπε ότι αυτή τη στιγμή «εργαζόμαστε για την αίτηση προς την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου», η οποία, όπως εξήγησε, θα υποβληθεί ταυτόχρονα με την αίτηση προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Σημειώνοντας ότι το χρονοδιάγραμμα έγκρισης των αδειών δεν εξαρτάται από τους ίδιους, σημείωσε ότι έχει ληφθεί η απόφαση να ξεκινήσουν ήδη οι προετοιμασίες για τη νέα εταιρεία, προκειμένου όταν εγκριθούν οι άδειες να είναι σε θέση να ανταποκριθούν άμεσα και εντός των χρονοδιαγραμμάτων.

Ερωτηθείς κατά πόσον η νέα τράπεζα θα έχει φυσικά καταστήματα, είπε ότι η προηγούμενη περιουσία του Συνεργατισμού έχει περάσει πια στο κράτος. Χωρίς να απαντά ευθέως την ερώτηση, είπε ότι η νέα τράπεζα θα είναι «πολύ ψηλά» σε θέματα τεχνολογίας «και ο κόσμος θα εξυπηρετείται».

Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυνε ο Κύπρος Πρωτοπαπάς, Έφορος Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών και Κοινωνικών Επιχειρήσεων. Όπως είπε, η Υπηρεσία της οποίας προΐσταται υποστήριξε εξ αρχής την προσπάθεια δημιουργίας νέας Συνεργατικής Τράπεζας, «σε μια πιο σύγχρονη και υγιή βάση» και συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια εντός του πλαισίου των αρμοδιοτήτων της.

Σημείωσε ότι το νέο εγχείρημα διέπεται από τους νόμους για τις συνεργατικές εταιρείες, αλλά και τον νόμο για δημόσια προσφορά και ενημερωτικό δελτίο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και κυρίως από τον νόμο για τις εργασίες των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη συναφή νομοθεσία της ΕΕ, στη βάση των οποίων η ΚΤΚ και η ΕΚΤ θα εξετάσουν την αίτηση για παραχώρηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος στην υπό σύσταση Παγκύπρια Συνεργατική Τράπεζα.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της πλατφόρμας για αγορά μετοχών από εκπρόσωπο της Athlos Capital.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Παγκύπριας Εταιρείας Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού ΛΤΔ τίμησε με τιμητική πλακέτα τους απόγονους των ιδρυτών του Συνεργατισμού στην Κύπρο. Όπως ανέφερε κατά την ομιλία του ο κ. Χάμπας, οι Ιωάννης Οικονομίδης, Μάρκος Χαραλάμπους και Μιχάλης Παπαπέτρου από το Λευκόνοικο, το 1909 «έσπειραν και άνθισαν την ιδέα του Συνεργατισμού στην Κύπρο». Αργότερα, ο Νέαρχος Κληρίδης «τοποθέτησε πολύ ψηλά τον Συνεργατισμό στην εκπαίδευση», με τα ταμιευτήρια.

«Ήταν η πρώτη οργανωμένη και πετυχημένη προσπάθεια απεγκλωβισμού των ανθρώπων του μόχθου από την τοκογλυφία, στην καρδιά της Μεσαορίας», είπε, σημειώνοντας ότι «η δράση τους μας εμπνέει, ιδιαίτερα σήμερα, και μας δίνει θάρρος».