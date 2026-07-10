Στα €90.239.841 ανέρχεται ο συνολικός προϋπολογισμός των Σχολικών Εφορειών για το σχολικό έτος 2025-2026, όπως αναφέρθηκε σε δημοσιογραφική διάσκεψη της Παγκύπριας Ομοσπονδία Σχολικών Εφορειών (ΠΟΣΕ) για τον απολογισμό δύο ετών μεταρρύθμισης των Σχολικών Εφορειών, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 7 Ιουλίου, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Σχολικών Εφορειών, ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕ, Νίκος Μεγάλεμου, παρουσίασε κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη τον απολογισμό των δύο πρώτων χρόνων εφαρμογής της μεταρρύθμισης των Σχολικών Εφορειών, αναδεικνύοντας τη σημαντική συμβολή τους στην εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων σχολείων καταγράφοντας παράλληλα τις προκλήσεις και τις προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.

Όπως αναφέρεται, σήμερα, οι Σχολικές Εφορείες διαχειρίζονται ένα εκτεταμένο δίκτυο δημόσιων σχολείων σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου, ενώ ο συνολικός προϋπολογισμός τους για το σχολικό έτος 2025-2026 ανέρχεται στα €90.239.841, χωρίς να περιλαμβάνονται πρόσθετες κρατικές χορηγίες για τη φρούρηση σχολείων, τους σχολικούς βοηθούς-συνοδούς, τα θερινά σχολεία και άλλες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών, οι Σχολικές Εφορείες υλοποίησαν σημαντικά έργα αναβάθμισης των σχολικών εγκαταστάσεων, όπως εγκατάσταση στεγάστρων και κιόσκιων, αναβάθμιση γηπέδων και αθλητικών χώρων, τοποθέτηση συστημάτων και καμερών ασφαλείας, προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών, ανακαίνιση αποχωρητηρίων και αιθουσών, ηλεκτρολογικές αναβαθμίσεις, και συντηρήσεις κτηριακών εγκαταστάσεων και υποδομών κ.α, προστίθεται.

Παράλληλα, οι Σχολικές Εφορείες συνεχίζουν να επιτελούν σημαντικό κοινωνικό έργο, διαθέτοντας σχολικούς και αθλητικούς χώρους σε οργανωμένα σύνολα, αθλητικές ομοσπονδίες, δήμους και άλλους φορείς, ενισχύοντας φιλανθρωπικές και αθλητικές δράσεις προς όφελος της κοινωνίας, προστίθεται.

Ο κ. Μεγάλεμου αναφέρθηκε στη μεταρρύθμιση των Σχολικών Εφορειών, η οποία δημιούργησε νέες απαιτήσεις και προκλήσεις, λόγω των ενοποιήσεων, όπως η ανάγκη για δημιουργία νέου στρατηγικού σχεδιασμού, τη διαχείριση αυξημένων αναγκών, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με τις κτηριακές υποδομές και την καθημερινή λειτουργία των νέων, διευρυμένων οργανισμών.

Ο Πρόεδρος της ΠΟΣΕ τόνισε ότι παρά τις δυσκολίες που καλέστηκαν να αντιμετωπίσουν, οι Σχολικές Εφορείες απέδειξαν στην πράξη ότι διαθέτουν την εμπειρία, την ευελιξία και την αμεσότητα που απαιτούνται για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων των σχολικών μονάδων, διατηρώντας στενή συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, τις διευθύνσεις των σχολείων και τους οργανωμένους γονείς και εξέφρασε το προβληματισμό του για το μέλλον των Σχολικών Εφορειών μετά την εφαρμογή της μεταρρύθμισης το 2029.

Ο κ. Μεγάλεμου τόνισε πως η Παγκύπρια Ομοσπονδία Σχολικών Εφορειών θα συνεχίζει να εργάζεται με συνέπεια, ευθύνη και όραμα για εκπαιδευτικές μονάδες που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα και τις προκλήσεις του αύριο, όπως αναφέρεται.

Πηγή: ΚΥΠΕ