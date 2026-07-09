Το σύστημα Tax For All (TFA) θα τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις 14:00, μέχρι την Τρίτη 14 Ιουλίου 2026, στις 14:00, λόγω προγραμματισμένων εργασιών, ανακοίνωσε το Τμήμα Φορολογίας.

Σύμφωνα με το Τμήμα, με απόφαση του Εφόρου Φορολογίας, η προθεσμία υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (VIES) για τον μήνα Ιούνιο 2026 παρατείνεται μέχρι τις 20 Ιουλίου 2026.

Μετά την ημερομηνία αυτή, η υποβολή του VIES θα θεωρείται εκπρόθεσμη και θα υπόκειται σε χρηματικές επιβαρύνσεις και πρόσθετο φόρο, περιλαμβανομένης επιβάρυνσης €50 για μη έγκαιρη υποβολή.

Πηγή: ΚΥΠΕ