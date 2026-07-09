Δεν μπορούμε με βεβαιότητα να προβλέψουμε τη μελλοντική πορεία των τιμών των καυσίμων λόγω της απρόβλεπτης κατάστασης που επικρατεί σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή (ΥΠΚ) στο Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Κωνσταντίνος Καραγιώργης, προσθέτοντας ότι παρά τις μειώσεις στις τιμές καυσίμων στην Κύπρο το τελευταίο διάστημα, αυτές δεν υποχώρησαν ακόμη στα επίπεδα πριν τον πόλεμο.

Ταυτόχρονα, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων, Σάββας Προκοπίου δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ανέμενε «ακόμη λίγη μείωση» στις τιμές των καυσίμων, αλλά η νέα εξέλιξη, με τον πόλεμο στο Ιράν, θα οδηγήσει σε κάποια φάση σε αυξήσεις τιμών.

«Το τελευταίο διάστημα παρατηρήσαμε μια συνεχή πτωτική πορεία στις τιμές καυσίμων, η οποία ήταν σημαντική», είπε ο κ. Καραγιώργης, προσθέτοντας, ωστόσο, ότι οι τιμές στην Κύπρο «ακόμη να φθάσουν τα επίπεδα στα οποία βρίσκονταν πριν από πόλεμο στο Ιράν» και «ίσως χρειαστεί ένα επιπλέον χρονικό διάστημα για να επιστρέψουν οι τιμές σε αυτά τα επίπεδα».

Σημείωσε ότι το τελευταίο διάστημα, λόγω της ήρεμης κατάστασης που επικρατούσε, υπήρξε μια σημαντική πτωτική πορεία.

«Παρόλα αυτά, η κατάσταση, όπως την βλέπουμε σήμερα, είναι απρόβλεπτη γιατί μπορεί μια ξαφνική σπίθα να πυροδοτήσει ξανά την σύγκρουση στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ με απρόβλεπτες καταστάσεις», πρόσθεσε.

Για αυτό τον λόγο, σύμφωνα με τον Διευθυντή της ΥΠΚ, «δεν μπορούμε με βεβαιότητα να λέμε προβλέψεις για το μέλλον» για την πορεία της τιμής των καυσίμων.

«Ελπίζουμε ότι θα επικρατήσει η ηρεμία ώστε να επανέλθουν οι τιμές στα προ του πολέμου επίπεδα που ήταν αρκετά χαμηλά», ανέφερε και κάλεσε όλους να μην κινδυνολογούν για αυξήσεις τιμών και να δημιουργούν ανησυχίες.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΥΠΚ, από τις 2 Ιουνίου μέχρι και τις 9 Ιουλίου η μέση τιμή της Αμόλυβδης 95 έχει μειωθεί στην Κύπρο κατά 14,4 σεντ το λίτρο και η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης έχει μειωθεί κατά 34,9 σεντ το λίτρο.

Στις 9 Ιουλίου η μέση τιμή παγκύπρια της Αμόλυβδης 95 ήταν 1,467 ευρώ το λίτρο, με την φθηνότερη 1,389 ευρώ και την ακριβότερη 1,569 ευρώ. Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν 1,570 ευρώ το λίτρο με την φθηνότερη 1,484 ευρώ και η ακριβότερη 1,767 ευρώ.

Ερωτηθείς αν έχουν παραληφθεί φορτία καυσίμων με διαφορετικές τιμές, από τις υφιστάμενες, ο κ. Καραγιώργης είπε ότι υπάρχει ένας ετεροχρονισμός όσον αφορά τις τιμές των καυσίμων που εισάγονται στην Κύπρο, γιατί χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα μερικών ημερών για να μεταφερθούν στην Κύπρο από τα διυλιστήρια του εξωτερικού.

«Δεν έχει σημασία αν έγινε ένα γεγονός χθες το οποίο μπορεί να αύξησε πολύ λίγο την τιμή του αργού πετρελαίου. Οι αγορές καυσίμων που έγιναν και βρίσκονται σήμερα στην κυπριακή αγορά έγιναν πριν περίπου 10 ημέρες», πρόσθεσε.

Ο κ. Καραγιώργης είπε ότι αυτό που παρακολουθεί η Υπηρεσία είναι τις τιμές των διυλιστηρίων που ήταν σε χαμηλά επίπεδα με αποτέλεσμα και οι τιμές των καυσίμων να βρίσκονται σε πτωτική πορεία.

Εξάλλου, σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων Σάββας Προκοπίου είπε πως ανέμενε «ακόμη λίγη μείωση» στις τιμές των καυσίμων το προηγούμενο διάστημα, γιατί πάνω στην τιμή υπάρχει και η κρατική επιδότηση των 8,3 σεντ. Πρόσθεσε πως προς το παρόν δεν προβλέπει άλλες μειώσεις στις τιμές.

Βλέπουμε ότι το τελευταίο διάστημα υπάρχει μια σταθεροποίηση πλέον, ανέφερε

Αναφορικά με τις τελευταίες εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, ο κ. Προκοπίου είπε ότι «με αυτή την κατάσταση που δημιουργήθηκε ξανά, σίγουρα σε κάποια φάση θα ξεκινήσουν οι αυξήσεις» των τιμών των καυσίμων.

Πηγή: ΚΥΠΕ