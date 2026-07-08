Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Τετάρτη δύο αποφάσεις για τη στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα για τον αφθώδη πυρετό, όπως ανακοίνωσε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου, σημειώνοντας ότι «η Κυβέρνηση στάθηκε και στέκεται έμπρακτα δίπλα στους κτηνοτρόφους μας».

Η πρώτη απόφαση αφορά πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 4,85 εκατ. ευρώ για τις αποζημιώσεις των πληγέντων κτηνοτρόφων.

Όπως ανέφερε η κ. Παναγιώτου, πρόκειται για πρόσθετο οικονομικό φάκελο και, με βάση τις μέχρι σήμερα αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, η συνολική στήριξη προς τον κτηνοτροφικό τομέα ανέρχεται στα 39 εκατ. ευρώ.

«Με αυτά τα 4 εκατομμύρια 850 χιλιάδες ευρώ εκτιμούμε ότι θα ολοκληρώσουμε όλες τις καταβολές αποζημιώσεων που αφορούν την απώλεια ζωικού κεφαλαίου, των σανών, του γάλακτος κτλ.», είπε.

Η κ. Παναγιώτου ανέφερε ακόμη ότι μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι πληρωμές, με εξαίρεση 15 φακέλους κτηνοτρόφων στους οποίους είχαν εντοπιστεί αποκλίσεις. Για τις περιπτώσεις αυτές, εξήγησε, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες αποτάθηκαν στη Νομική Υπηρεσία και, στη βάση της γνωμάτευσής της, διενεργούνται οι τελευταίοι έλεγχοι ώστε να προχωρήσει και η πληρωμή τους.

«Τονίζω ότι πρόκειται για τους τελευταίους 15 κτηνοτρόφους, γιατί έχω δει διάφορα δημοσιεύματα και αναφορές ότι δεν έχουμε πληρώσει ή ότι δεν έχουμε δώσει οτιδήποτε. Αυτό δεν ισχύει», διευκρίνισε.

Η Υπουργός Γεωργίας πρόσθεσε ότι μέχρι σήμερα έχουν ήδη καταβληθεί περίπου 16 εκατ. ευρώ για αποζημιώσεις που αφορούν το ζωικό κεφάλαιο, το γάλα και το σανό, ενώ με τη νέα έγκριση θα ολοκληρωθούν και οι τελευταίες πληρωμές.

Σύμφωνα με την ίδια, η δεύτερη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αφορά πρόσθετη οικονομική στήριξη ύψους 1,5 εκατ. ευρώ αποκλειστικά για τους πληγέντες αιγοπροβατοτρόφους, υλοποιώντας, όπως είπε, μία από τις αποφάσεις που είχαν συμφωνηθεί στην τελευταία συνάντηση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τη συμμετοχή των εκπροσώπων των κτηνοτρόφων.

Ερωτηθείσα γιατί η πρόσθετη στήριξη αφορά μόνο τους αιγοπροβατοτρόφους, η Υπουργός απάντησε ότι η απόφαση εδράζεται «στην ιδιαιτερότητα του κλάδου», καθώς πρόκειται κυρίως για μικρούς ημιεπαγγελματίες κτηνοτρόφους και μικρές κτηνοτροφικές μονάδες, ενώ υπογράμμισε και τη σημασία που αποδίδει η Κυβέρνηση τόσο στον συγκεκριμένο κλάδο όσο και στην παραγωγή χαλουμιού.

Αναφερόμενη στους 15 εκκρεμείς φακέλους, η κ. Παναγιώτου είπε ότι αφορούν περιπτώσεις με αποκλίσεις στον αριθμό των ζώων ή άλλες ειδικές περιπτώσεις που εξετάζονται με βάση τις γνωματεύσεις της Νομικής Υπηρεσίας. Ερωτηθείσα τι θα γίνει με τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, απάντησε ότι «με βάση τις γνωματεύσεις και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, προχωρούν οι σχετικές αποζημιώσεις, σύμφωνα με όσα επιτρέπεται να γίνουν».

Σε ερώτηση για το αν τα σχεδόν 5 εκατ. ευρώ της πρόσθετης χρηματοδότησης αφορούν όλους τους κτηνοτρόφους, η Υπουργός είπε ότι ο νέος οικονομικός φάκελος εγκρίθηκε ώστε να υπάρχουν διαθέσιμα τα απαιτούμενα κονδύλια και «οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί να καταβληθούν οι αποζημιώσεις αυτές να καταβληθούν αμέσως».

Σε ερώτηση για τη διαδικασία που καλούνται να ακολουθήσουν οι κτηνοτρόφοι, η κ. Παναγιώτου ανέφερε ότι η γραφειοκρατία είναι «ελάχιστη έως σχεδόν μηδενική», καθώς απαιτείται μόνο η υπογραφή ενός σχετικού εντύπου κατά την καταγραφή και θανάτωση των ζώων, ενώ όλες οι υπόλοιπες αξιολογήσεις και διαδικασίες διεκπεραιώνονται από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Ανέφερε τέλος ότι η Κυβέρνηση, από την πρώτη στιγμή το είχε δηλώσει και το έκανε πράξη, παραμένοντας έμπρακτα δίπλα στους κτηνοτρόφους.

Πηγή: ΚΥΠΕ