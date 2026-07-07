Παρά τη γεωπολιτική αστάθεια, την αβεβαιότητα που εξακολουθεί να επικρατεί στο οικονομικό περιβάλλον και τη συνεχή άνοδο των τιμών των ακινήτων, η κυπριακή αγορά όχι μόνο αντέχει, αλλά καταγράφει μία από τις καλύτερες επιδόσεις της τελευταίας εικοσαετίας.

Τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2026, τα οποία δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα Πολίτης, δείχνουν ότι η αγορά κινείται με ιδιαίτερα έντονους ρυθμούς, καταγράφοντας την καλύτερη επίδοση από το 2007. Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η ζήτηση παραμένει ισχυρή, παρά τις πιέσεις που ασκούν το αυξημένο κόστος αγοράς και οι διεθνείς εξελίξεις.

Στο επίκεντρο της ανοδικής πορείας βρίσκεται η Λεμεσός, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί την ατμομηχανή της αγοράς ακινήτων. Τα δεδομένα του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας καταδεικνύουν ότι οι υψηλές τιμές όχι μόνο δεν έχουν περιορίσει το επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά ούτε και έχουν μεταβάλει ουσιαστικά τη σύνθεση της ζήτησης.

Τον Ιούνιο καταγράφηκαν στη Λεμεσό 727 πωλήσεις ακινήτων. Από αυτές, οι 247 πραγματοποιήθηκαν από ξένους αγοραστές – τόσο από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και από τρίτες χώρες – γεγονός που σημαίνει ότι περίπου μία στις τρεις συναλλαγές αφορούσε αλλοδαπούς. Από τους ξένους αγοραστές, οι 168 ή ποσοστό 68% ήταν υπήκοοι τρίτων χωρών.

Την ίδια ώρα, οι Κύπριοι εξακολουθούν να αποτελούν τη μεγαλύτερη ομάδα αγοραστών, καθώς αντιστοιχούν στο 66% των συνολικών πωλήσεων. Το στοιχείο αυτό ενισχύει την εικόνα ότι η εγχώρια αγορά παραμένει ο βασικός μοχλός της ζήτησης, ακόμη και σε μια περίοδο όπου το κόστος απόκτησης κατοικίας βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Βεβαίως, τα στοιχεία του Κτηματολογίου δεν επιτρέπουν να διαπιστωθεί κατά πόσο ένας Κύπριος αγοραστής απέκτησε την υπηκοότητα μέσω πολιτογράφησης. Ωστόσο, ακόμη και αν ένα μέρος των συναλλαγών αυτών αφορά πολιτογραφημένους αλλοδαπούς, η συνολική εικόνα δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά: η εσωτερική αγορά εξακολουθεί να στηρίζει την πορεία του κλάδου και να αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα που διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τη δραστηριότητα στην αγορά ακινήτων.

Η premium αγορά της Πάφου και η αποκέντρωση

Στο Ράδιο Πρώτο μίλησε ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Landbank , Ανδρέας Χριστοφορίδης ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι εδώ και 2-3 χρόνια άρχισε και στην Κύπρο το φαινόμενο της αποκέντρωσης.

Στη Λάρνακα όπως είπε τα Λιβάδια, ο Άγιος Θεόδωρος αποκτούν νέους κάτοικους, στη Λευκωσία η Αλάμπρα και το Τσέρι ενώ στη Λεμεσό το Ζακάκι και η Παρεκκλησιά. Ο κόσμος καταλήγει σε αυτές τις περιοχές λόγω των χαμηλότερων τιμών σε ακίνητα.

Αναφορικά με το ποσοστό ξένων επενδυτών ο κ.Χριστοφορίδης ανέφερε ότι είναι περίπου 60% με 40% το ποσοστό. Το Κτηματολόγιο ωστόσο καταγράφει ως ξένους τους εκτός ΕΕ και τους εντός ΕΕ και στην τελευταία κατηγορία περιλαμβάνει και τους Κύπριους.

Καταληκτικά ο σύμβουλος ανέφερε ότι η αγορά της Πάφου χαρακτηρίζεται ως premium. Ενώ κάποιος θα ανέμενε ότι έτσι θα χαρακτηριζόταν η Λεμεσός, η Πάφος έκλεψε τα ηνία αφού πλέον εκεί υπάρχει αρκετή ροή ξένων για μετεγκατάσταση. Πρόκειται για Άγγλους, Γερμανούς και Πολωνούς.