Η νέα ψηφιακή υπηρεσία του κυβερνητικού portal gov.cy δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνονται εύκολα και γρήγορα για τα πιθανά επιδόματα και τις παροχές που ενδέχεται να δικαιούνται, μέσα από ένα απλό ερωτηματολόγιο, χωρίς να απαιτείται σύνδεση με το CY Login.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» του ΣΙΓΜΑ, η Διευθύντρια Ψηφιακής Πολιτικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Κυριακή Πάντζιαρου, εξήγησε ότι η υπηρεσία συνδυάζει τις απαντήσεις που δίνει ο χρήστης και παρουσιάζει εξατομικευμένα αποτελέσματα.

Συνδυάζει τις απαντήσεις και εμφανίζει τα πιθανά δικαιώματα

Όπως ανέφερε, «το σημαντικό της υπηρεσίας είναι ότι, με βάση τα δεδομένα που θα δίνουν οι πολίτες, συνδυάζει τις πληροφορίες και μπορεί να εμφανίσει τι ακριβώς δικαιούται κάποιος σε σχέση με τα στοιχεία που έχει δηλώσει».

Μετά την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου, ο πολίτης λαμβάνει λίστα με τα πιθανά επιδόματα και τις παροχές που μπορεί να δικαιούται. Για κάθε επίδομα υπάρχει σχετικός σύνδεσμος, μέσω του οποίου μπορεί να προχωρήσει στη διαδικασία υποβολής αίτησης.

Οι ερωτήσεις προσαρμόζονται στις απαντήσεις του χρήστη

Η Πάντζιαρου εξήγησε ότι η πορεία του ερωτηματολογίου δεν είναι ίδια για όλους τους χρήστες, καθώς οι επόμενες ερωτήσεις διαφοροποιούνται ανάλογα με τις απαντήσεις που δίνονται.

«Είναι θέμα επιλογής και ανάλογα με την απάντηση του χρήστη, το επόμενο ερώτημα μπορεί να είναι διαφορετικό», σημείωσε, προσθέτοντας ότι λαμβάνονται υπόψη στοιχεία όπως η οικογενειακή κατάσταση, η ύπαρξη παιδιών και άλλες προσωπικές παράμετροι που επηρεάζουν την πιθανή επιλεξιμότητα για παροχές.

Δυνατότητα αλλαγής απαντήσεων χωρίς επανεκκίνηση

Ένα ακόμη χρήσιμο χαρακτηριστικό της υπηρεσίας είναι ότι, πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας, παρουσιάζονται συγκεντρωτικά όλες οι απαντήσεις του χρήστη.

Όπως εξήγησε η ίδια, εάν κάποιος επιθυμεί να τροποποιήσει κάποια απάντηση, δεν χρειάζεται να ξεκινήσει από την αρχή. Μπορεί να επιστρέψει στο συγκεκριμένο σημείο, να κάνει την αλλαγή και το σύστημα να επανυπολογίσει τα πιθανά επιδόματα και τις παροχές με βάση τα νέα δεδομένα.

Δεν αποθηκεύονται τα στοιχεία των πολιτών

Η Διευθύντρια Ψηφιακής Πολιτικής ξεκαθάρισε ότι οι απαντήσεις των χρηστών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ενδεικτική αξιολόγηση και δεν αποθηκεύονται.

«Από τη στιγμή που δεν συνδέεσαι με το CY Login, δεν είσαι ταυτοποιημένος. Είναι ένα καθαρά ερωτηματολόγιο, το οποίο μετά χάνεται και δεν φυλάσσεται από την κυβέρνηση», ανέφερε.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά και γι' αυτό γίνεται λόγος για «πιθανά» επιδόματα, καθώς η τελική έγκριση εξαρτάται από την επίσημη διαδικασία εξέτασης κάθε αίτησης.

Στόχος ο συνεχής εμπλουτισμός της υπηρεσίας

Η Πάντζιαρου επισήμανε ότι η υπηρεσία θα εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες παροχές.

Όπως ανέφερε, σήμερα περιλαμβάνει επιδόματα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το επίδομα ανεργίας και παροχές της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας. Επόμενος στόχος είναι η προσθήκη των στεγαστικών σχεδίων του Υπουργείου Εσωτερικών και της σύνταξης που χορηγείται μέσω της Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιδομάτων.

Τελικός στόχος, σύμφωνα με την ίδια, είναι η συγκέντρωση όλων των επιδομάτων και των παροχών που προσφέρονται από την Κυβέρνηση, ώστε οι πολίτες να μπορούν από ένα μόνο σημείο να ενημερώνονται για όσα ενδέχεται να δικαιούνται.



Σύνδεσμος για την νέα υπηρεσία επιδομάτων:

https://www.gov.cy/service/vreite-epidomata-pou-mporei-na-dikaiouste/















