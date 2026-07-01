Συνολικά 800 κατοικίες από τις 1200, που έχουν εγκριθεί έχουν ενταχθεί στο Σχέδιο "Ενοίκιο έναντι δόσης" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΚΕΔΙΠΕΣ, ως φορέας υλοποίησης του σχεδίου, σημειώνοντας ότι συνεχίζεται η αποδοχή και επεξεργασία αιτήσεων.

Παράλληλα, σημειώνει ότι πραγματοποιήθηκε νέα καταβολή ποσού σε μετρητά για το Β’ Τρίμηνο του 2026, στο πλαίσιο της αποπληρωμής της κρατικής βοήθειας, που έλαβε η πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.

Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή της, από το 2018 που ξεκίνησαν οι εργασίες της ΚΕΔΙΠΕΣ, το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας ανέρχεται σε €1.870 εκ. Από αυτά, τα €1.760 εκ. ήταν αποπληρωμή κρατικής βοήθειας σε μετρητά, €97 εκ. ήταν η δαπάνη υλοποιησης του Σχεδίου "Ενοίκιο έναντι δόσης" για την ένταξη των 800 κατοικιών και €13 εκ. αφορούσαν άλλες αποπληρωμές.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι η ΚΕΔΙΠΕΣ παράλληλα διατηρεί ταμειακό απόθεμα €60 εκ. για σκοπούς χρηματοδότησης του Σχεδίου "Ενοίκιο έναντι δόσης" και €60 εκ. για εξόφληση της υποχρέωσης προς τη Eurobank Limited σε σχέση με την επαναγορά χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων που ήταν ενταγμένα στο Σχέδιο Εγγύησης Δανείων, το οποίο έχει τερματιστεί στις 30 Ιανουαρίου 2026.

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Πηγή: ΚΥΠΕ