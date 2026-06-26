Μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου παρατείνεται η μείωση των συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης, με το συνολικό κόστος να ανέρχεται σε €15,5 εκ. αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών. Με τη νέα ρύθμιση διατηρείται η ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 8,33 σεντς ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Όπως σημειώνει το Υπουργείο Οικονομικών, παρά το δεδομένο ότι η Κύπρος έχει από τις χαμηλότερες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη, όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, το Υπουργείο παρακολουθεί τις γεωπολιτικές εξελίξεις και την αστάθεια που δημιουργεί η συνεχιζόμενη σύγκρουση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

"Αν και κατά τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται τάση αποκλιμάκωσης των διεθνών τιμών και, κατ’ επέκταση, των τιμών λιανικής των καυσίμων, εντούτοις, επειδή βάση των διεθνών εξελίξεων δεν υπήρξε ακόμη σταθεροποίηση των τιμών, το Υπουργείο Οικονομικών στα πλαίσια της ευρύτερης κοινωνικής πολιτικής της Kυβέρνησης για στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων πρότεινε, και το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του της 24ης Ιουνίου του 2026 αποφάσισε, όπως δοθεί παράταση στην εφαρμογή του μέτρου στήριξης του εισοδήματος των πολίτων που αφορά στην εφαρμογή μειωμένων συντελεστών του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης για την περίοδο από την 1η Ιουλίου του 2026 μέχρι και την 31η Αυγούστου του 2026", αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ωστόσο, έπειτα από αίτημα των περισσότερων κομμάτων στη συνεδρία της Βουλής των Αντιπροσώπων την Πέμπτη, το Υπουργείο Οικονομικών αναφέρει ότι συμφώνησε στην περαιτέρω παράταση της εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών ειδικού φόρου κατανάλωσης μέχρι τις 17 Σεπτεμβρίου, ώστε να δοθεί η ευχέρεια για επαναξιολόγηση του μέτρου με την έναρξη των εργασιών της Βουλής των Αντιπροσώπων το Φθινόπωρο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, με τη νέα ρύθμιση διατηρείται η ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης κατά 8,33 σεντς ανά λίτρο, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, μέχρι 17 Σεπτεμβρίου 2026, ώστε να σταθεροποιηθούν οι τιμές.

Συγκεκριμένα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στη βενζίνη παραμένει μειωμένος από €0,429 ανά λίτρο σε €0,359 ανά λίτρο και ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης παραμένει μειωμένος από €0,40 ανά λίτρο σε €0,33 ανά λίτρο.

Με την παράταση του μέτρου εκτιμάται ότι το συνολικό όφελος προς τους πολίτες θα ανέλθει σε €15,5 εκατομμύρια.

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