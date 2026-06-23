Για το ζήτημα της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Πρωτοσέλιδο» ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της ΣΕΚ, Πανίκος Αργυρίδης, ο οποίος ανέπτυξε τις θέσεις της συντεχνίας για τις επικείμενες αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα. Ο κ. Αργυρίδης υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να προχωρήσει μέσα από ουσιαστικό διάλογο και ολοκληρωμένο σχεδιασμό, ώστε να διασφαλίζει επαρκείς και αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους τους εργαζομένους.

Αλλαγή πορείας φαίνεται να καταγράφεται στον προγραμματισμό της κυβέρνησης αναφορικά με τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, καθώς η αρχική πρόθεση για κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου στη Βουλή εντός Ιουλίου φαίνεται να επανεξετάζεται, με πιθανότερο πλέον χρονικό ορίζοντα τον Σεπτέμβριο.

Στο πλαίσιο δημόσιας συζήτησης για το μέλλον του συνταξιοδοτικού συστήματος, εκπρόσωποι των συντεχνιών τόνισαν ότι η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε αντιδράσεις, αλλά στην ανάγκη να ολοκληρωθεί ουσιαστικά ο κοινωνικός διάλογος για μια από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις που καλείται να υλοποιήσει η κυπριακή κοινωνία.

Όπως επισημάνθηκε, κοινός στόχος όλων των εμπλεκομένων είναι η διασφάλιση της επάρκειας των συνταξιοδοτικών παροχών. Ωστόσο, υπογραμμίστηκε ότι η επίτευξη αυτού του στόχου δεν μπορεί να βασιστεί αποκλειστικά στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΤΚΑ), το οποίο παρέχει τη βασική σύνταξη, αλλά απαιτεί μια συνολική προσέγγιση που να καλύπτει όλους τους πυλώνες του συνταξιοδοτικού συστήματος.

Στο επίκεντρο η «επάρκεια» των συντάξεων

Οι συντεχνίες αποφεύγουν προς το παρόν να αναφερθούν σε συγκεκριμένα ποσά ή ποσοστά αυξήσεων, αναμένοντας τα αποτελέσματα των αναλογιστικών μελετών που βρίσκονται σε εξέλιξη. Όπως εξήγησαν, το πρώτο βήμα είναι να καθοριστεί με σαφήνεια τι συνιστά «επαρκή σύνταξη».

Σύμφωνα με τη θέση που κατατέθηκε, η επάρκεια δεν περιορίζεται μόνο στην κάλυψη βασικών αναγκών, όπως η στέγαση, η διατροφή και η υγεία, αλλά περιλαμβάνει και την προστασία από τη φτώχεια, τη διατήρηση ενός εύλογου ποσοστού του προηγούμενου εισοδήματος του εργαζομένου μετά τη συνταξιοδότηση, καθώς και την προσαρμογή στις πληθωριστικές πιέσεις.

Μετά τον καθορισμό των κριτηρίων επάρκειας, θα αξιολογηθεί ποιο μέρος των απαιτούμενων παροχών μπορεί να καλυφθεί από τον πρώτο πυλώνα – το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων – και ποιο θα πρέπει να καλυφθεί μέσω συμπληρωματικών μηχανισμών του δεύτερου πυλώνα.

Ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα

Στη συζήτηση τέθηκε και το ενδεχόμενο ενίσχυσης του δεύτερου πυλώνα μέσω υποχρεωτικής συμμετοχής, μέσω ισχυρών κινήτρων για εθελοντική ένταξη ή ακόμη και μέσω επέκτασης της κάλυψης των συλλογικών συμβάσεων.

Στόχος, σύμφωνα με τις συντεχνίες, είναι να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εργαζόμενοι θα έχουν πρόσβαση σε συμπληρωματικές συνταξιοδοτικές παροχές, οι οποίες θα λειτουργούν ενισχυτικά προς τη βασική σύνταξη.

Πέρα από το όριο της φτώχειας

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο ζήτημα του ορίου της φτώχειας, το οποίο αποτελεί βασική παράμετρο της μεταρρύθμισης. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων ξεκαθάρισαν ότι ο στόχος δεν είναι απλώς να μην βρίσκονται οι συνταξιούχοι κάτω από το όριο της φτώχειας.

Όπως υποστήριξαν, η μεταρρύθμιση πρέπει να εξασφαλίζει αξιοπρεπή και ποιοτική διαβίωση μετά την αποχώρηση από την εργασία, παρέχοντας πραγματική οικονομική ασφάλεια και όχι μόνο κάλυψη των απολύτως βασικών αναγκών.

Διαχείριση αποθεματικού και εκκρεμότητες

Σημαντικό μέρος της συζήτησης αφορά και τη διαχείριση του αποθεματικού του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Οι συντεχνίες χαρακτήρισαν θετικές τις προτάσεις που εξετάζονται από τα αρμόδια υπουργεία για βελτίωση της απόδοσης του αποθεματικού και περιορισμό της εξάρτησης από τον κρατικό δανεισμό.

Παράλληλα, παραμένουν ανοιχτά ζητήματα όπως η κατώτατη σύνταξη, ο τρόπος υπολογισμού των παροχών και η διασφάλιση ότι καμία αλλαγή δεν θα οδηγήσει σε μείωση υφιστάμενων ή μελλοντικών συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Οι συντεχνίες ξεκαθαρίζουν ότι η φιλοσοφία της μεταρρύθμισης πρέπει να είναι η αναβάθμιση των συντάξεων και όχι η ανακατανομή υφιστάμενων ωφελημάτων.

«Μεταρρύθμιση δεν είναι μόνο ο πρώτος πυλώνας»

Κλείνοντας, οι εκπρόσωποι των εργαζομένων επανέλαβαν ότι η ρύθμιση μόνο του πρώτου πυλώνα δεν συνιστά ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση. Όπως υπογράμμισαν, απαιτείται παράλληλα σαφές πλαίσιο για την κοινωνική στήριξη των ευάλωτων συνταξιούχων, αλλά και για την ανάπτυξη του δεύτερου πυλώνα, ώστε να διαμορφωθεί ένα συνεκτικό και βιώσιμο συνταξιοδοτικό σύστημα για τις επόμενες γενιές.

Η συζήτηση αναμένεται να συνεχιστεί τους επόμενους μήνες, με τις αναλογιστικές μελέτες και τις εισηγήσεις των κοινωνικών εταίρων να καθορίζουν τον τελικό σχεδιασμό της μεταρρύθμισης.