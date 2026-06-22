Στις 54,6 μονάδες ανήλθε ο Δείκτης Χρηματοοικονομικής Ευημερίας για το 2025, καταγράφοντας αύξηση περίπου τεσσάρων μονάδων σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Παρά τη βελτίωση, σχεδόν τέσσερις στους δέκα πολίτες εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση οικονομικής ευαλωτότητας ή δυσκολίας, ενώ το οικονομικό άγχος παραμένει έντονο.

Τα αποτελέσματα του Δείκτη Χρηματοοικονομικής Ευημερίας (Financial Wellbeing Index) 2025 παρουσιάστηκαν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2026, σε δημοσιογραφική διάσκεψη του Financial Wellbeing Institute με τη στήριξη της Mastercard.

Την παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας, η οποία υλοποιήθηκε από την IMR / University of Nicosia, πραγματοποίησε ο πρόεδρος του Financial Wellbeing Institute, Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου. Η έρευνα καταγράφει την οικονομική κατάσταση των πολιτών, τις προσδοκίες τους για το μέλλον και το επίπεδο οικονομικού άγχους που βιώνουν.

Ο συνολικός δείκτης ανήλθε στις 54,6 μονάδες σε κλίμακα από το 0 έως το 100, με τις υψηλότερες τιμές να αντιστοιχούν σε υψηλότερα επίπεδα χρηματοοικονομικής ευημερίας. Σύμφωνα με τους ερευνητές, η βαθμολογία αντανακλά μια μέτρια αλλά σαφώς βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με το 2024.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο γεγονός ότι και οι 14 επιμέρους ερωτήσεις που συνθέτουν τον δείκτη παρουσίασαν βελτίωση, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η πρόοδος ήταν συνολική και δεν περιορίστηκε σε μεμονωμένες πτυχές της οικονομικής κατάστασης των πολιτών.

Σχεδόν τέσσερις στους δέκα σε χαμηλές βαθμίδες ευημερίας

Παρά τη θετική πορεία του δείκτη, σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού εξακολουθεί να αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες.

Συγκεκριμένα, το 38,4% των Κυπρίων κατατάσσεται στις δύο χαμηλότερες βαθμίδες χρηματοοικονομικής ευημερίας. Η κατανομή του πληθυσμού στις πέντε κατηγορίες του δείκτη έχει ως εξής:

15,4% χαρακτηρίζεται ως «Οικονομικά Ευάλωτο»

23,0% ως «Οικονομικά σε Δυσκολία»

27,7% ως «Οικονομικά Επαρκές»

20,8% ως «Οικονομικά Ασφαλές»

13,1% ως «Οικονομικά Ευημερούν»

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι σχεδόν τέσσερις στους δέκα πολίτες βρίσκονται στις δύο χαμηλότερες βαθμίδες, ενώ μόλις ένας στους τρεις κατατάσσεται στις δύο υψηλότερες.

Το οικονομικό άγχος εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα

Η ανάλυση των τριών πυλώνων του δείκτη καταδεικνύει ότι η Χρηματοοικονομική Ανθεκτικότητα αποτελεί την ισχυρότερη διάσταση της οικονομικής κατάστασης των Κυπρίων, συγκεντρώνοντας 57,4 μονάδες. Ακολουθεί η Αντιληπτή Χρηματοοικονομική Ασφάλεια με 53,9 μονάδες.

Αντίθετα, ο πυλώνας του Άγχους και Στρες παραμένει κάτω από το όριο των 50 μονάδων, καταγράφοντας βαθμολογία 48,8.

Σχεδόν ένας στους δύο πολίτες (49,5%) δηλώνει ότι τα οικονομικά ζητήματα του προκαλούν άγχος και στρες, ενώ το 45,1% αναφέρει ότι δυσκολεύεται να ανταποκριθεί στις καθημερινές οικονομικές του υποχρεώσεις.

Έντονη ανησυχία για τη συνταξιοδότηση

Η έρευνα αναδεικνύει επίσης σημαντικές ανησυχίες σε σχέση με το συνταξιοδοτικό μέλλον των πολιτών.

Σχεδόν οι μισοί Κύπριοι (45,1%) εκφράζουν αμφιβολίες ότι θα μπορέσουν να διατηρήσουν το σημερινό επίπεδο ζωής τους μετά τη συνταξιοδότηση.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες εκτιμούν ότι η κρατική σύνταξη θα αντιστοιχεί κατά μέσο όρο στο 52,3% του τελευταίου μισθού τους. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το πραγματικό ποσοστό αναπλήρωσης του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων υπολογίζεται γύρω στο 42%, γεγονός που υποδηλώνει σημαντικό κενό γνώσης και προσδοκιών αναφορικά με τον συνταξιοδοτικό προγραμματισμό.

Το κόστος ζωής η μεγαλύτερη οικονομική απειλή

Η αύξηση του κόστους διαβίωσης αναδεικνύεται ως η κυριότερη πηγή ανησυχίας για τα νοικοκυριά.

Το 26,1% των ερωτηθέντων θεωρεί το αυξημένο κόστος ζωής ως τη μεγαλύτερη απειλή για την οικονομική του ασφάλεια, ενώ σχεδόν οι μισοί (48,8%) το κατατάσσουν ανάμεσα στις τρεις σημαντικότερες οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος του Financial Wellbeing Institute, Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου, τόνισε η χρηματοοικονομική ευημερία δεν αφορά μόνο το ύψος του εισοδήματος, αλλά και την ικανότητα των πολιτών να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις, να σχεδιάζουν το μέλλον τους και να αντιμετωπίζουν με αυτοπεποίθηση τις οικονομικές προκλήσεις.

Όπως ανέφερε, η άνοδος του δείκτη αποτελεί θετική εξέλιξη, ωστόσο δεν δικαιολογεί εφησυχασμό, καθώς σημαντικό μέρος του πληθυσμού εξακολουθεί να βιώνει οικονομική ανασφάλεια και άγχος.

Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη για στοχευμένες παρεμβάσεις στη χρηματοοικονομική εκπαίδευση, τον συνταξιοδοτικό σχεδιασμό και την ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας των νοικοκυριών, επισημαίνοντας ότι η συνεχής παρακολούθηση του δείκτη αποτελεί σημαντικό εργαλείο για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών πολιτικών.