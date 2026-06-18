Το Τμήμα Φορολογίας ανακοίνωσε την έναρξη της υποβολής των Δηλώσεων Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2025 μέσω του συστήματος TAXISnet, καλώντας μισθωτούς, συνταξιούχους και αυτοεργοδοτούμενους που πληρούν τα σχετικά εισοδηματικά κριτήρια να προχωρήσουν έγκαιρα στην υποβολή τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος, υποχρέωση υποβολής δήλωσης έχουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι και οι αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το μεικτό εισόδημα κατά το 2025 υπερβαίνει τις €19.500, όπως προβλέπεται από το Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου Κ.Δ.Π. 52/2025.

Παράλληλα, με βάση το Διάταγμα Κ.Δ.Π. 260/2026, η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2025, καθώς και για την καταβολή τυχόν οφειλόμενου φόρου χωρίς επιβολή τόκων ή άλλων χρηματικών επιβαρύνσεων, έχει οριστεί η 31η Οκτωβρίου 2026.

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η εκπρόθεσμη υποβολή της δήλωσης συνεπάγεται χρηματική επιβάρυνση ύψους €150, σύμφωνα με το άρθρο 50Α(α) του περί Βεβαιώσεως και Εισπράξεως Φόρων Νόμου.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να υποβάλουν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά μέσω του TAXISnet, ενώ στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας έχει αναρτηθεί ενημερωτικό υλικό και σχετικές οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2025.