Ο εσωτερικός έλεγχος λειτουργεί ως κρίσιμη γραμμή άμυνας έναντι της διαφθοράς, υπογράμμισε κατά τον χαιρετισμό του το απόγευμα της Τετάρτης στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εσωτερικών Ελεγκτών Κύπρου, ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Ο Υπουργός, ο οποίος απεύθυνε τον χαιρετισμό στη Γενική Συνέλευση εκ μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας, σημείωσε πως «ο εσωτερικός έλεγχος συνιστά έναν από τους βασικότερους πυλώνες της δημόσιας, αλλά και της ευρύτερης εταιρικής διακυβέρνησης».

«Πρόκειται για μια σημαντική εσωτερική λειτουργία, η οποία διέπεται από επιχειρησιακή ανεξαρτησία στον τρόπο άσκησής της», πρόσθεσε.

Ανέφερε επίσης πως ο εσωτερικός έλεγχος «επικεντρώνεται στην υποβολή τεκμηριωμένων εισηγήσεων για διορθωτικές ενέργειες, με στόχο τη διασφάλιση της εύρυθμης και ορθολογικής λειτουργίας κάθε οργανισμού».

«Η σημασία του έχει αναδειχθεί ακόμη περισσότερο τα τελευταία χρόνια, τόσο λόγω της διεθνούς δημοσιότητας εκτεταμένων φαινομένων διαφθοράς και κακοδιαχείρισης», σημείωσε ο κ. Κεραυνός.

«Υπό το πρίσμα αυτό, ο εσωτερικός έλεγχος λειτουργεί ως κρίσιμη γραμμή άμυνας έναντι της διαφθοράς», υπογράμμισε.

«Ειδικά στον δημόσιο τομέα, ο εσωτερικός έλεγχος διασφαλίζει την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε ένα περιβάλλον που απαιτεί συνεχή συμμόρφωση, διαφάνεια και βέλτιστη αξιοποίηση των δημόσιων πόρων», ανέφερε ο Υπουργός.

Κλείνοντας ο Υπουργός σημείωσε πως «υπάρχουν σήμερα πολλές και ιδιαίτερες προκλήσεις για τον εσωτερικό έλεγχο κυρίως λόγω της τεχνολογίας».

«Επομένως ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα και σημασία», πρόσθεσε καταλήγοντας.

Πηγή: ΚΥΠΕ