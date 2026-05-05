Πτωτική πορεία καταγράφουν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά στην Κύπρο, παρά τη γενική σταθεροποίηση των μέσων τιμών στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τρίτη η Eurostat. Πιο συγκεκριμένα, η Κύπρος κατέγραψε τη μεγαλύτερη μείωση κατά 14,7% στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, ενώ ακολουθούν η Γαλλία (-12,5%) και η Δανία (-11,9%). Οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά εκτοξεύτηκαν στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 στη Ρουμανία +58,6% σε σύγκριση με το δεύτερο εξάμηνο του 2024, στην Αυστρία (+34,3%) και στην Ιρλανδία (+32,7%).

Παράλληλα, οι τιμές στην Κύπρο αποτυπώνονται επίσης σε πρότυπη αγοραστική δύναμη (PPS) στα 30,37 ευρώ ανά 100 kWh στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, από 32,10 ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του ίδιου έτους και 35,70 ευρώ στο δεύτερο εξάμηνο του 2024.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι μέσες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά παρέμειναν συνολικά σταθερές, καταγράφοντας οριακή αύξηση στα 28,96 ευρώ ανά 100 kWh στο δεύτερο εξάμηνο του 2025, από 28,79 ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Όπως αναφέρεται τα επίπεδα παραμένουν αισθητά υψηλότερα σε σχέση με την περίοδο πριν από την ενεργειακή κρίση του 2022.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η μικρή αυτή αύξηση αποδίδεται κυρίως στην άνοδο των φόρων και τελών, τα οποία αυξήθηκαν τόσο σε απόλυτους όρους όσο και ως ποσοστό του τελικού λογαριασμού, φθάνοντας στο 28,9% από 27,9% το προηγούμενο εξάμηνο. Η μείωση των προ φόρων τιμών αντισταθμίστηκε πλήρως από την υψηλότερη φορολόγηση.

Εκφρασμένες σε πρότυπη αγοραστική δύναμη (PPS), οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά ήταν υψηλότερες στη Ρουμανία (€49,52 ανά 100 kWh), την Τσεχία (€38,65) και την Πολωνία (€37,15). Οι χαμηλότερες τιμές βάσει PPS καταγράφηκαν στη Μάλτα (€14,09), την Ουγγαρία (€15,10) και τη Φινλανδία (€18,77).

Πηγή: ΚΥΠΕ