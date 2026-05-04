Τη δυνατότητα εξέτασης εκκρεμουσών αιτήσεων για επιβολή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 5% για αγορά ή ανέγερση κατοικίας μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 παρέχει ο τροποποιητικός νόμος Ν.109(Ι)/2026, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Φορολογίας.

Όπως αναφέρεται, ο Έφορος Φορολογίας θα μπορεί να εξετάζει Υπεύθυνες Δηλώσεις που υποβλήθηκαν βάσει του άρθρου 63 και των οποίων η εξέταση δεν ολοκληρώθηκε έγκαιρα λόγω καθυστερήσεων από τις πολεοδομικές αρχές.

Διευκρινίζεται ότι το άρθρο 63 αφορά μεταβατικές περιπτώσεις για τις οποίες έχει εξασφαλιστεί ή έχει υποβληθεί αίτηση για πολεοδομική άδεια μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023.

Με βάση τα νέα δεδομένα, θα γίνονται αποδεκτές Υπεύθυνες Δηλώσεις για μειωμένο ΦΠΑ 5% σε περιπτώσεις όπου η αίτηση για πολεοδομική άδεια υποβλήθηκε ή εκδόθηκε μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2023 και η άδεια οικοδομής εκδόθηκε μετά την 1η Ιανουαρίου 2025 ή δεν θα έχει εκδοθεί μέχρι το τέλος του 2026.

Σε ό,τι αφορά τις περιπτώσεις όπου η άδεια οικοδομής εκδόθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2024, επισημαίνεται ότι για να ισχύσει ο μειωμένος συντελεστής στα πρώτα 200 τετραγωνικά μέτρα, οι σχετικές Υπεύθυνες Δηλώσεις θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 15 Ιουνίου 2026.

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι οι Υπεύθυνες Δηλώσεις υποβάλλονται δεόντως συμπληρωμένες αποκλειστικά μέσω του συστήματος Tax For All (TFA).

Πηγή: ΚΥΠΕ