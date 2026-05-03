Οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι μπορούν να στηρίξουν ενεργά την κυπριακή οικονομία, δήλωσε σε συνέντευξή του στον "Φιλελεύθερο" ο διoικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Σημείωσε ακόμα ότι τόσο οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες, όσο και οι άλλες ευρωπαϊκές, εισέρχονται σε αυτή την περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη,

«Θα ήθελα να υπογραμμίσω», είπε ο κ. Στουρνάρας στον 'Φ' «ότι τόσο οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες, όσο και οι άλλες ευρωπαϊκές, εισέρχονται σε αυτή την περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη. Σε αντίθεση όμως με την προηγούμενη κρίση -και ως ένα βαθμό λόγω αυτής- το δημοσιονομικό σημείο εκκίνησης στην τρέχουσα συγκυρία είναι για πολλές και σημαντικές οικονομίες της ευρωζώνης δυσμενέστερο, κάτι που συνεπάγεται περιορισμένο δημοσιονομικό χώρο».

Σχετικά με τις κινήσεις των ελληνικών τραπεζών στην Κύπρο, είπε πως η επέκταση στην Κύπρο προσφέρει στις ελληνικές τράπεζες δυνατότητες για διαφοροποίηση εσόδων, πέρα από την ελληνική αγορά, μέσω της εκμετάλλευσης συνεργειών, παροχής καινοτόμων τραπεζικών και ασφαλιστικών προϊόντων και υπηρεσιών, με έμφαση στους πελάτες υψηλής οικονομικής επιφάνειας. Επιπλέον, υπογράμμισε ότι οι ελληνικοί τραπεζικοί όμιλοι μπορούν να στηρίξουν ενεργά την κυπριακή οικονομία, παρέχοντας χρηματοδοτήσεις σε καίριους τομείς της, όπως η ναυτιλία, η ενέργεια και ο τουρισμός.

Σχετικά με τα τραπεζικά θέματα, ο κ. Στουρνάρας υπογράμμισε τη σημασία που έχουν οι διασυνοριακές συγχωνεύσεις και εξαγορές για την περαιτέρω ενοποίηση του τραπεζικού τομέα στην ευρωζώνη και ανέφερε ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται η σύσταση υποκαταστήματος από τη Revolut στην Ελλάδα.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή τόνισε πως αποτελεί σοβαρό κλυδωνισμό από την πλευρά της προσφοράς, προκαλώντας στασιμοπληθωριστικές πιέσεις. Αυτό αποτελεί πρόκληση για την ΕΚΤ, καθώς πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ σταθεροποίησης του πληθωρισμού στον στόχο και αποφυγής μιας υπερβολικής σύσφιξης που θα επιβάρυνε την ανάπτυξη, είπε.

"Στο επίκεντρο της ανάλυσής μας βρίσκεται ο κίνδυνος δευτερογενών επιδράσεων -δηλαδή η παγίωση πιέσεων σε μισθούς, τιμές και πληθωριστικές προσδοκίες. Η αντίδρασή μας θα εξαρτηθεί από την ένταση, τη διάρκεια και τους διαύλους μετάδοσης της διαταραχής. Εάν αυτή αποδειχθεί παροδική και χωρίς σημαντικές δευτερογενείς επιδράσεις, δεν θα απαιτηθεί προσαρμογή της νομισματικής πολιτικής" είπε.

Πρόσθεσε πως "εάν προκαλέσει μια μεγάλη αλλά όχι ιδιαίτερα επίμονη υπέρβαση του στόχου της ΕΚΤ για τον πληθωρισμό, μια μετρημένη προσαρμογή θα μειώσει την ένταση των δευτερογενών επιδράσεων. Εάν οδηγήσει σε σημαντική και επίμονη απόκλιση του πληθωρισμού από τον στόχο, τότε η αντίδραση πρέπει να είναι σθεναρή".

Ο κ. Στουρνάρας είπε ότι με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία δεν υπάρχουν προς το παρόν ενδείξεις σημαντικής μετακύλισης των υψηλότερων τιμών ενέργειας στον πληθωρισμό, ωστόσο είναι ακόμα πολύ νωρίς για ακριβείς εκτιμήσεις.

"Οι ζημιές στις υποδομές του Περσικού Κόλπου ενδέχεται να παρατείνουν τις πληθωριστικές πιέσεις μεσοπρόθεσμα, ενώ η αβεβαιότητα απειλεί τις επενδύσεις, με αρνητικές συνέπειες στην ανάπτυξη και στη μακροπρόθεσμη δυνητική παραγωγή. Ως εκ τούτου, η εξέλιξη των ειρηνευτικών συνομιλιών αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου" συνέχισε.

Επισήμανε πως η τρέχουσα αβεβαιότητα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή αλλά και της παρατεταμένης πολεμικής σύρραξης στην Ουκρανία, αποτελεί το σημαντικότερο κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την υπόλοιπη Ευρώπη.

"Θεωρώ ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα, προκειμένου να έχουμε εικόνα για τους διαύλους μετάδοσης της κρίσης, ενώ η διάρκεια του πολέμου και ο τρόπος επίλυσης της σύρραξης αποτελούν βασικούς παράγοντες, που θα καθορίσουν την επίπτωση στην οικονομία και τις τράπεζες" υπέδειξε ο κ. Στουρνάρας.

Αναλόγως λοιπόν του σεναρίου που εξετάζουμε, συνέχισε, είναι πιθανό να δούμε αύξηση της ροής νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, ιδίως προερχόμενα από ‘ευάλωτα’ νοικοκυριά ή από επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κλάδους ευαίσθητους σε μεταβολές των τιμών της ενέργειας.

"Δεν θα απέκλεια, σε ένα δυσμενές σενάριο, αύξηση του κόστους χρηματοδότησης λόγω της μεταβλητότητας στις αγορές αλλά και αναθεώρηση των επιχειρηματικών πλάνων των τραπεζών, λόγω χαμηλότερης ζήτησης για νέα δάνεια. Η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων και οι συνετές πολιτικές στις νέες πιστοδοτήσεις αλλά και στη διανομή μερισμάτων, θα ενισχύσουν την ικανότητά τους να απορροφήσουν ζημιές από την υλοποίηση ενός δυσμενούς σεναρίου. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι τόσο οι ελληνικές και κυπριακές τράπεζες, όσο και οι ευρωπαϊκές, εισέρχονται σε αυτή την περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη", υπογράμμισε ο κ. Στουρνάρας.

Πηγή: ΚΥΠΕ