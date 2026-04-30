Το μήνυμα ότι η οικονομική ανάπτυξη αρχίζει να αποτυπώνεται ουσιαστικά στα εισοδήματα των πολιτών στέλνει η Κυβέρνηση, με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη να τονίζει ότι τα πρόσφατα στοιχεία για τους μισθούς καταδεικνύουν ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης και σταδιακή διάχυση των οφελών στην κοινωνία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις μέσες μηνιαίες απολαβές για το 4ο τρίμηνο του 2025, οι μέσες μηνιαίες απολαβές αυξήθηκαν κατά 4,9% και οι διάμεσες απολαβές κατά 4,6%, σε συνθήκες σχεδόν μηδενικού πληθωρισμού.

«Αυτό σημαίνει ουσιαστική ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης και δείχνει ότι η ανάπτυξη αρχίζει σταδιακά να αγγίζει ευρύτερα την κοινωνία», ανέφερε ο κ. Λετυμπιώτης σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Σημείωσε ότι η Κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή ακολουθεί μια υπεύθυνη και αποτελεσματική οικονομική πολιτική με καθαρή στόχευση τη σταθερότητα στα δημόσια οικονομικά, την ισχυρή ανάπτυξη, περισσότερες θέσεις εργασίας και σταδιακή ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών.

«Τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής αποτυπώνονται πλέον σε όλους τους κρίσιμους δείκτες. Η πρόοδος της οικονομίας είναι σαφές ότι μετριέται τελικά από το αποτύπωμά της στην κοινωνία και στην πραγματική οικονομία. Οι θετικοί δείκτες έχουν σημασία όταν αποκτούν κοινωνικό αποτύπωμα», ανέφερε.

Επεσήμανε ακόμα ότι σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2024, οι μέσες μηνιαίες απολαβές αυξήθηκαν κατά 4,2% για τους άνδρες και κατά 4,5% για τις γυναίκες. Όπως είπε, είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι η βελτίωση καταγράφεται σε ολόκληρη την αγορά εργασίας, με θετικό αποτύπωμα και στη γυναικεία απασχόληση.

Σημείωσε ακόμα ότι η αύξηση των μισθών αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία από τις αρχές του 2026, με τη φορολογική μεταρρύθμιση να μειώνει φορολογικά βάρη και να αφήνει περισσότερα χρήματα στον εργαζόμενο και στην οικογένεια.

Ο Εκπρόσωπος αναγνώρισε ότι πιέσεις στην καθημερινότητα παραμένουν, ιδιαίτερα σε ένα ρευστό γεωπολιτικό περιβάλλον που επηρεάζει τις τιμές της ενέργειας και τροφοδοτεί πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς.

Γι’ αυτό, όπως σημείωσε, η προσπάθεια συνεχίζεται με πολιτικές που ενισχύουν την επάρκεια των μισθών και στηρίζουν τα νοικοκυριά: την αύξηση του κατώτατου μισθού, τη συμφωνία για την ΑΤΑ, τη φορολογική μεταρρύθμιση που εφαρμόζεται από τις αρχές του 2026 και τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση, που αποτελεί την επόμενη εμβληματική μεταρρύθμιση στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης.

Πηγή: ΚΥΠΕ