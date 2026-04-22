Στο 55,0% του ΑΕΠ διαμορφώθηκε το δημόσιο χρέος της Κύπρου στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat, καταγράφοντας μείωση τόσο σε τριμηνιαία όσο και σε ετήσια βάση. Παράλληλα, η Κύπρος είναι μεταξύ των κρατών με τη μεγαλύτερη μείωση του δείκτη χρέους στην ΕΕ, τόσο σε τριμηνιαία βάση όσο και σε ετήσια.

Πιο συγκεκριμένα, το κυπριακό δημόσιο χρέος ανήλθε στα 20,078 δισ. ευρώ, έναντι 21,696 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο του 2025 και 21,814 δισ. ευρώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2024. Σε όρους ΑΕΠ, η μείωση αντιστοιχεί σε 5,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και σε 7,7% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 81,7% στο τέλος του τέταρτου τριμήνου του 2025, από 82,0% στο προηγούμενο τρίμηνο. Στη ζώνη του ευρώ, ο δείκτης υποχώρησε στο 87,8%, από 88,4% το τρίτο τρίμηνο του 2025.

Σε ετήσια βάση, ωστόσο, καταγράφεται αύξηση τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ. Στην ΕΕ το ποσοστό αυξήθηκε από 80,7% στο 81,7%, ενώ στη ζώνη του ευρώ από 87,0% στο 87,8%.

Η Eurostat σημειώνει ότι το δημόσιο χρέος στην ΕΕ αποτελείται κυρίως από χρεόγραφα (83,5%), ενώ σημαντικό μερίδιο αφορά δάνεια (14,2%) και μικρότερο ποσοστό νομισματικά διαθέσιμα και καταθέσεις (2,4%).

Στο τέλος του 2025, τα υψηλότερα ποσοστά δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ καταγράφηκαν στην Ελλάδα (146,1%), στην Ιταλία (137,1%), στη Γαλλία (115,6%), στο Βέλγιο (107,9%) και στην Ισπανία (100,7%). Αντίθετα, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Εσθονία (24,1%), στο Λουξεμβούργο (26,5%), στη Δανία (27,9%) και στη Βουλγαρία (29,9%).

Σε τριμηνιαία σύγκριση, δώδεκα κράτη μέλη της ΕΕ κατέγραψαν αύξηση του χρέους προς ΑΕΠ, δεκατέσσερα μείωση και ένα παρέμεινε σταθερό. Τις μεγαλύτερες αυξήσεις σημείωσαν η Λετονία και η Ολλανδία (2,1%), η Σουηδία (1,9%), η Πολωνία (1,8%), η Φινλανδία (1,6%) και η Βουλγαρία (1,5%).

Αντίστοιχα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Πορτογαλία (7,8%), στην Κύπρο (5,3%), στην Ελλάδα (3,6%) και στην Ισπανία (2,5%).

Σε ετήσια βάση, δεκαεννέα κράτη μέλη κατέγραψαν αύξηση και οκτώ μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις σημειώθηκαν στη Φινλανδία (6,2%), στη Βουλγαρία (6,0%), στην Πολωνία (4,8%), στη Ρουμανία (4,5%), στο Βέλγιο (3,9%), στη Γαλλία (2,9%) και στην Ιταλία (2,4%).

Στον αντίποδα, οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (-8,0%), στην Κύπρο (-7,7%), στην Ιρλανδία (-5,4%), στην Πορτογαλία (-3,8%) και στη Δανία (-2,6%).

Πηγή: ΚΥΠΕ