Απόφαση για το Μέτρο Ενίσχυσης που αποσκοπεί στην εφαρμογή προγράμματος για την αντιμετώπιση κρουσμάτων σε περίπτωση εμφάνισης ασθένειας που αναφέρεται σε Έκτακτο Σχέδιο Δράσης, καθώς και εκπόνηση και εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση ασθενειών, εξέδωσε στις 8 Απριλίου 2026 η Έφορος Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων Στέλλα Μιχαηλίδου.

Σε ανακοίνωση, το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων αναφέρει ότι η δεύτερη τροποποίηση του υφιστάμενου Μέτρου αφορά στην αύξηση του Προϋπολογισμού του Μέτρου από 6 εκατομμύρια ευρώ σε 23 εκατ. ευρώ και στη συμπερίληψη της καταβολής της αποζημίωσης με τη μορφή ζωικού κεφαλαίου ως εναλλακτικής μορφής αποζημίωσης.

Αναφέρεται επίσης ότι σύμφωνα με την κοινοποίηση της αρμόδιας αρχής, με στόχο την όσο το δυνατόν πιο γρήγορη επαναδραστηριοποίηση των πληγέντων το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος προτίθεται να αναλάβει τη μεταφορά ζώων στην Κύπρο, από ελεύθερες από νόσους περιοχές ή και την αγορά από παραγωγικές μονάδες που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό, καθώς και την αξιοποίηση των παραγωγικών και γενετικά βελτιωμένων ζώων στις μονάδες του Ινστιτούτου Γεωργικών Ερευνών.

Ως εκ τούτου, προστίθεται, η αρμόδια Αρχή, αφού λάβει τις εισηγήσεις της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής, θα προχωρήσει σε εξατομικευμένη πρόταση στον κάθε πληγέντα, παρέχοντάς του την επιλογή να λάβει το ποσό που τού αναλογεί ως αποζημίωση για τα θανατωθέντα ζώα, υπό μορφή ζωικού κεφαλαίου αντί χρηματικής αποζημίωσης, με ενυπόγραφη συγκατάθεσή του.

Σημειώνεται πως η πιο πάνω τροποποίηση αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 16 Μαρτίου 2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή και υλοποίηση του Μέτρου είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και δικαιούχοι της ενίσχυσης που παραχωρούνται μέσω του Μέτρου θα είναι όλοι οι ιδιοκτήτες ζώων στις περιοχές που ελέγχει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Αναφέρεται επίσης ότι το Μέτρο θα εφαρμόζεται σε «Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις», ενώ οι μεγάλες επιχειρήσεις αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής του Σχεδίου.

Σύμφωνα με το Γραφείο Εφόρου Ελέγχου Κρατικών Ενισχύσεων, το τροποποιηθέν Μέτρο μπορεί να τεθεί σε ισχύ με τη δημοσίευση της παρούσας Απόφασης της Εφόρου στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, ημερομηνίας 17 Απριλίου 2026.

Όσον αφορά το υπόλοιπο μέρος του Μέτρου, αναφέρεται ότι εξακολουθεί να ισχύει η αξιολόγηση της Εφόρου, όπως εκτίθεται στις Αποφάσεις της με αρ. 416 και 482 και ημερ. 20 Ιανουαρίου 2023 και 10 Μαρτίου 2026, αντίστοιχα, στις οποίες το Μέτρο κρίθηκε συμβατό με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 2022/2472 υπό όρους.

Αναφέρεται επίσης ότι η ενωσιακή νομική βάση του Μέτρου είναι ο Κανονισμός (ΕΕ) 2022/2472.

Πηγή: ΚΥΠΕ