«Τα μέτρα που έλαβε η Κυβέρνηση από το 2025 και συνεχίζει να λαμβάνει έχουν συνεισφέρει και έχουν αποδώσει στη διατήρηση των επιπέδων τιμών σε πιο χαμηλά επίπεδα από τους υπόλοιπους εταίρους», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Οικονομικών, αναφορικά με την ανακοίνωση στοιχείων της Eurostat, που δείχνουν ότι η Κύπρος κατέγραψε τον δεύτερο χαμηλότερο ρυθμό πληθωρισμού μαζί με την Τσεχία και τη Σουηδία (1,5%), μετά τη Δανία (1%) και σημαντικά χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης και της ΕΕ (2,6% και 2,8% αντίστοιχα).

Σημειώνει ότι o ετήσιος ρυθμός πληθωρισμού στην ευρωζώνη ήταν αυξημένος σε σχέση με το 1,9% τον Φεβρουάριο, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα ήταν 2,2%. Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν αυξημένος από 2,1% τον Φεβρουάριο, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα ήταν 2,5%.

Επίσης, αναφέρει ότι ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) στην Κύπρο τον Μάρτιο του 2026 αυξήθηκε κατά 1,5% σε σχέση με τον Μάρτιο του 2025, και για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου είναι στο 1,2%. Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 2,1%. «Σε μια περίοδο σημαντικής γεωπολιτικής αβεβαιότητας, όπως και αυξανόμενων τιμών ενέργειας, η Κύπρος συνεχίζει να καταγράφει μικρούς ρυθμούς αύξησης τιμών και σημαντικά μικρότερους από την ευρωζώνη», καταλήγει.

Πηγή: ΚΥΠΕ