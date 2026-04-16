Σοβαρά προβλήματα στα μετρητικά δεδομένα, τα οποία αυξάνουν το κόστος στην αγορά ηλεκτρισμού και επηρεάζουν άμεσα τους καταναλωτές, επισημαίνει σε σημερινή του ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΕΠΗΕ), καλώντας τις αρμόδιες αρχές να παρέμβουν άμεσα για τη διασφάλιση διαφάνειας, ορθότητας και εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

Ειδικότερα, ο Σύνδεσμος αναφέρει ότι τα μετρητικά δεδομένα αποτελούν ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο για τον προγραμματισμό των εταιρειών προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος που συμμετέχουν στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού, δηλαδή η ενέργεια που καταναλώνουν οι πελάτες τους.

Προσθέτει ότι οι εταιρείες προμήθειας οφείλουν να λαμβάνουν εγκαίρως αξιόπιστα και πιστοποιημένα μετρητικά δεδομένα από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), διότι εάν οι προμηθευτές αγοράζουν μικρότερο ή μεγαλύτερο όγκο ενέργειας σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες τους, τους επιβάλλονται επιβαρύνσεις, οι οποίες αργά ή γρήγορα μετακυλίονται στους καταναλωτές.

Ο Σύνδεσμος Εκπροσώπων Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΕΠΗΕ) αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι οι εταιρείες μέλη του δεν φέρουν καμία ευθύνη για το συγκεκριμένο πρόβλημα, καθώς αποκλειστικά αρμόδιος για την τακτική και ορθή ενημέρωση των μετρητικών δεδομένων είναι ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής, μέσω του λογισμικού (MDMS) που διαθέτει.

Συμπληρώνει ταυτόχρονα ότι από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας της Ανταγωνιστικής Αγοράς, την 1η Οκτωβρίου 2025, μέχρι σήμερα, ο ΔΣΔ αδυνατεί να εξυπηρετήσει επαρκώς τις εταιρείες προμήθειας, παρά το γεγονός ότι έχει επισημανθεί εγκαίρως πως τα δεδομένα δεν παρέχονται έγκαιρα ή δεν είναι ορθά.

«Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να επιληφθούν άμεσα των προβλημάτων και να δώσουν λύσεις που θα επιτρέψουν σε όλους ανεξαιρέτως τους συμμετέχοντες στο χονδρεμπόριο να μειώσουν τα κόστη τους και να προσφέρουν φθηνότερη ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές. Οι στρεβλώσεις αυτές δεν αποτελούν δημιούργημα της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ