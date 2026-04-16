Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή αυξήθηκε κατά 1,21 μονάδες για τον Μάρτιο του 2026 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026, ξεπερνώντας τις 99,86 μονάδες και φτάνοντας τις 101,07 μονάδες. Παράλληλα ο πληθωρισμός σημείωσε επίσης μια αύξηση του ορίου των 1,2%, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από της Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου.

Οι μεγαλύτερες επιδράσεις σημειώθηκαν στις κατηγορίες Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος με αύξηση 3,1%, Αναψυχή, Αθλητισμός και Πολιτισμός (2,74%) και Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός (1,85%). Αντιθέτως οι μεγαλύτερες αρνητικές επιδράσεις στην μεταβολή του ΔΤΚ συγκριτικά με τον Μάρτιο του 2025, παρατηρήθηκαν στους τομείς Υγεία (-2,64%), Ενημέρωση και Επικοινωνία (-1,61%) και Ένδυση και Υπόδηση (-1,12%).

Από την άλλη σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2026, οι θετικές αυξήσεις στις επιπτώσεις της μεταβολής του ΔΤΚ, καταγράφηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (0,45%) και Μεταφορές (0,42%). Επιπρόσθετα, ψηλές μεταβολές παρατηρήθηκαν και στις κατηγορίες Ένδυση και Υπόδηση (3,9%), Μεταφορές (2,9%) και Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (2,5%).

Ενώ σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2025, θετική επίπτωση είχαν οι κατηγορίες Υπηρεσίες Αναψυχής (2,82%) και αρνητική επίπτωση στην Βενζίνη (-1.87%). Οι μεγαλύτερες μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά (6,2%), Ένδυση και Υπόδηση (-5,8%), Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες (3,7%) και Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος (3,3%).

