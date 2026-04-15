Μια πρόσφατη έρευνα της Eurostat εξέτασε τις χώρες με το υψηλότερο ωρομίσθιο κατά μέσο όρο για την Ευρώπη, δείχνοντας την Κύπρο στη 17η θέση για το 2025. Το Λουξεμβούργο φαίνεται να κερδίζει την πρωτιά, και να αναδεικνύεται ως η πιο ακριβοπληρωμένη χώρα, για το 2025. Συγκεκριμένα προσφέρει μέσο καθαρό μισθό 49,7 ευρώ την ώρα, και ταυτόχρονα ανήκει στην δεκάδα των πιο ευτυχισμένων χωρών του κόσμου για το 2026, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε το Κέντρο Έρευνας Ευημερίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης σε συνεργασία με την Gallup.

Η Κύπρος παράλληλα βρίσκετε στην 17η θέση με ωρομίσθιο 17,5 ευρώ την ώρα κατά μέσο όρο για το 2025. Σημειώνοντας έτσι, μια μικρή αύξηση των 3,55% από το 2024, όπου το ωρομίσθιο ήταν 16,9, όπως αναφέρουν τα στοιχεία της Eurostat. Παράλληλα η Κύπρος βρίσκεται πλέον στη 62η θέση από την 50η που βρισκόταν το 2024,στην έρευνα για τις πιο ευτυχισμένες χώρες του κόσμου. Παρόλο που η έρευνα έδειξε πως ακόμη και χώρες με χαμηλό εισόδημα μπορούν να ευτυχίσουν, η Κύπρος δεν φαίνεται να ανήκει σε αυτές.

Από την άλλη, τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου δείχνουν μια ελαφριά αύξηση 4.3%, για το τρίτο τρίμηνο του 2025 συγκριτικά με την ανάλογη περίοδο για το 2024. Συγκεκριμένα οι μέσες μηνιαίες ακαθάριστες απολαβές για το 3ο τρίμηνο του 2025 ήταν €2.452, ενώ το τρίτο τρίμηνο του 2024 ήταν €2.352.

Τα δεδομένα που ανέδειξε η Cystat δείχνουν ότι για 3ο τρίμηνο του 2025, το 39,7% του συνόλου λάμβανε ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές που ήταν μεταξύ €1.500-€2.999. Ενώ το 5% του συνόλου έπαιρνε μηνιαίο εισόδημα μεγαλύτερο ή ίσο των €6000.

Η πλειοψηφία των γυναικών στην Κύπρο, και πιο συγκεκριμένα το 40,5% παίρνουν ακαθάριστο μισθό κάτω των €1500. Ταυτόχρονα το 3,3% των γυναικών αμείβονται με μισθό ίσο ή μεγαλύτερο των €6000 μηνιαίος. Παράλληλα τα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι η πλειοψηφία των ανδρών 41,3% αμείβονται με €1.500-€2.999 τον μήνα. Ενώ το 6,1% των ανδρών παίρνουν ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημα €4.500-€5.999.

