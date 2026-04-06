Η ΕΚΥΣΥ τοποθετούμενη, με δελτίο Τύπου επί της απόφαση της Κυβέρνησης να παραχωρήσει παασχαλινό επίδομα κάνει λόγο για συνειδητό αποκλεισμό των χαμηλοσυνταξιούχων, διατυπώνοντας τη θέση ότι μόλις 10.000 χαμηλοσυνταξιούχοι θα το λάβουν, από τις 100.000 και πλέον συνταξιούχους με χαμηλές συντάξεις κάτω από το πραγματικό όριο της φτώχειας.

Στο δελτίο Τύπου η ΕΚΥΣΥ προσθέτει ότι παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις της, τις επιστολές προς την Υφυπουργό Κοινωνικής Πρόνοιας (25/02/2026), τα υπομνήματα προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και τις διαχρονικές θέσεις της Βουλής των Γερόντων, η Κυβέρνηση αγνόησε κάθε έκκληση για επαναφορά των κριτηρίων που ίσχυαν πριν από την τραπεζική και οικονομική κρίση.

Αναφέρει περαιτέρω ότι με βάση την απόφαση, το επίδομα παραμένει στα €250, τα εισοδηματικά όρια παραμένουν καθηλωμένα στις €7.000 (€524 μηνιαίως) για μονήρες νοικοκυριό και €12.000 (€898 μηνιαίως) για ζεύγος, την ίδια στιγμή που το όριο φτώχειας παραμένει από το 2013 στις €10.324 (μονήρες) και €15.486 (ζεύγος) και συνεπώς χιλιάδες συνταξιούχοι κάτω από το όριο φτώχειας αποκλείονται.

Η ΕΚΥΣΥ δηλώνει ότι απαιτεί την άμεση επαναφορά των εισοδηματικών κριτηρίων και του ύψους του Πασχαλινού Επιδόματος στα επίπεδα προ της οικονομικής και τραπεζικής κρίσης (€13.390 / €20.085 ), την αντίστοιχη αποκατάσταση του Επιδόματος Μάνας και την εφαρμογή ουσιαστικών αντισταθμιστικών μέτρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ