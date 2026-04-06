Με συνθήματα όπως «Με αντίσταση θα κερδίσουμε», «Έξω οι κλέφτες», «Ενότητα, αγώνας, αλληλεγγύη», «Κυβέρνηση παραιτήσου» και «Ουνάλ, βάλε τα παπούτσια κι έλα έξω να παίξουμε» διαμαρτυρόμενοι Τουρκοκύπριοι, ηγεσίες και μέλη 62 συνδικάτων και οργανώσεων, έσπασαν τα κιγκλιδώματα της «αστυνομίας» σε διάφορα σημεία και βρέθηκαν μπροστά από το κτίριο της «βουλής» στα κατεχόμενα, όπου επρόκειτο να συζητηθεί το επίμαχο «νομοσχέδιο» για τον περιορισμό της ΑΤΑ.

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, οι διαμαρτυρόμενοι ξεκίνησαν από διαφορετικά σημεία της κατεχόμενης Λευκωσίας και συγκεντρώθηκαν μπροστά από το «προεδρικό» συγκρότημα, όπου βρίσκεται και η νέα «βουλή». Η «αστυνομία» είχε πάρει αυστηρά μέτρα ασφαλείας με μεγάλη δύναμη και κιγκλιδώματα, ενώ στην περιοχή βρίσκονται και πυροσβεστικά οχήματα. Ο δρόμος που περνά από εκείνη την περιοχή διακόπηκε για την τροχαία κίνηση.

Τ/κ ΜΜΕ αναφέρουν ότι υπήρξαν μικροεντάσεις μεταξύ διαδηλωτών και «αστυνομικών» όταν οι πρώτοι προσπάθησαν να σπάσουν τον «αστυνομικό» κλοιό και να περάσουν στο προαύλιο της «βουλής» με πρόθεση να μπουν μέσα στο κτίριο. Διαμαρτυρόμενοι πιασμένοι χέρι χέρι πέρασαν πάνω από τα οδοφράγματα της «αστυνομίας».

Οι ηγέτες των συντεχνιών δήλωσαν ότι η «βουλή» ανήκει στον «λαό» και έδωσαν στην «κυβέρνηση" μισή ώρα προθεσμία, λέγοντας: «Είτε ανακοινώνουν την παραίτησή τους, είτε αποσύρουν την απόφαση. Αν δεν το κάνουν, η κυβέρνηση θα είναι υπεύθυνη για ό,τι συμβεί στη συνέχεια». Το μισάωρο πέρασε και δεν υπήρξε απάντηση ενώ η «κοινοβουλευτική ομάδα» του «κυβερνώντος» ΚΕΕ συνεδρίαζε.

Στο μεταξύ, μετά την προσφυγή των συντεχνιών εναντίον του «διατάγματος» για την περικοπή της ΑΤΑ μετά τον Απρίλιο, για το υπόλοιπο του 2026, είχε ορισθεί για σήμερα η διαδικασία ενώπιον του «συνταγματικού δικαστηρίου». Ωστόσο η διαδικασία αναβλήθηκε για την ερχόμενη Πέμπτη, 9 Απριλίου.

Ο Γκιοβέν Μπενγκιχάμ, Πρόεδρος της συντεχνίας των «δημοσίων» υπαλλήλων KTAMS ανέφερε ότι δεν θα επιτρέψουν στους εχθρούς του "νόμου", να πετύχουν, πρόσθεσε. «Δεν υπάρχει απελπισία, μόνο αντίσταση. Έχουμε μια υπόσχεση: να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και το μέλλον μας, και υποχρέωση στους προγόνους μας να προστατεύσουν αυτή τη γη. Με αυτή την επίγνωση, δεν θα εγκαταλείψουμε τα παιδιά μας ή το μέλλον μας. Δεν θα νικήσουμε ζητιανεύοντας, αλλά αντιστεκόμενοι».

Η Σίλα Ουσιάρ Ιντσιρλί, Πρόεδρος του ΡΤΚ, βγήκε έξω από τη «βουλή» και απευθυνόμενη στους διαμαρτυρόμενους είπε ότι οι εντάσεις μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσω πολιτικής βούλησης, προσθέτοντας ότι η τρέχουσα κατάσταση έχει μετατραπεί σε σοβαρό πρόβλημα ασφάλειας. «Αυτή η κυβέρνηση έχει τελειώσει. Οι εκλογές πρέπει να διεξαχθούν αμέσως», δήλωσε.

Πηγή: ΚΥΠΕ