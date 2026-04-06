Οργιώδες παρασκήνιο και αφόρητες πιέσεις πριν από τη ψήφιση του πλαισίου για τις εκποιήσεις που τέθηκε σήμερα ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής.

ΑΚΕΛ και Οικολόγοι κατήγγειλαν παρεμβάσεις λίγο πριν την ψήφιση της κρίσιμης νομοθεσίας με σκοπό να αποτραπεί η επαναφορά του δικαιώματος των δανειοληπτών να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη.

Παρασκήνιο, που σύμφωνα με τον πρόεδρο των Οικολόγων, ήταν σε εξέλιξη από χθες

«Περασμένα μεσάνυχτα και το παρασκήνιο καλά κρατεί...Ότι μπορεί να γίνει μέχρι το πρωί για να σταθούν οι συνήθεις ύποπτοι στους γνωστούς φίλους από τα παλιά», ανέφερε ο Σταύρος Παπαδούρης.

Αντεγκλήσεις, μύδροι και αντιπαραθέσεις προηγήθηκαν στη σημερινή Ολομέλεια - πριν από την ψήφιση των νομοθετημάτων - με τον γενικό γραμματέα του ΑΚΕΛ να απαιτεί από τους Βουλευτές να δηλώσουν αν έχουν σύγκρουση συμφέροντος με τράπεζες ή εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων.

Την ίδια ώρα έξω από την Ολομέλεια της Βουλής, πολίτες είχαν συγκεντρωθεί διαμαρτυρόμενοι για τις εκποιήσεις.

Η ολομέλεια άναψε το πράσινο φως στα δυο κυβερνητικά νομοσχέδια. Μεταξύ άλλων αφορούν στον ρόλο του Χρηματοοικονομικού όπου καθίσταται δεσμευτική η απόφασή στις περιπτώσεις που η διαφορά μεταξύ καταναλωτή και πιστωτή δεν υπερβαίνει τις €20.000. Παραμένει ωστόσο η δυνατότητα στις τράπεζες να προσφεύγουν στο δικαστήριο για την απόφαση.

Διαβάστε επίσης: Εκποιήσεις: Πέρασαν τα δύο νομοσχέδια της Κυβέρνησης και σειρά προτάσεων

Τι ψήφισε η Βουλή

- Πρόταση ΔΗΚΟ όπου το Ανώτατο Δικαστήριο θα διορίσει ειδικούς δικαστές για ταχεία εκδίκαση υποθέσεων.

- Πρόταση ΑΚΕΛ και Οικολόγων για πρόσβαση των δανειοληπτών στη Δικαιοσύνη και αναστολή της εκποίησης μέχρι την εκδίκαση.

- Πρόταση ΔΗΣΥ που αναφέρει ότι ο εγγυητής θα είναι υπόλογος μόνο για το ποσό του αρχικού δανείου.

- Πρόταση ΕΛΑΜ που απαγορεύει στα πιστωτικά ιδρύματα να απαιτούν πρόσθετες εξασφαλίσεις από τον δανειολήπτη, όταν το ποσό του δανείου υπερκαλύπτεται από την υποθήκη του ακινήτου.

- Πρότασεις ΑΚΕΛ και άλλων βουλευτών. Σε περίπτωση πλειστηριασμού αν υπάρχει ακόμη χρέος, αυτό διαγράφεται & Το χρέος δεν μπορεί να υπερβεί (λόγω τόκων) το διπλάσιο ποσό του αρχικού δανείου.

- Πρόταση ΔΗΠΑ για προσωρινή αναστολή εκποιήσεων κύριας κατοικίας μέχρι 350 χιλιάδες ευρώ, μέχρι το τέλος Αυγούστου.

Ερωτηματικό ωστόσο παραμένει τι θα ισχύει και αν κάποια πρόταση που πέρασε συγκρούεται με άλλη. Tο μπαλάκι πέφτει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αν θα εγκρίνει τα νομοθετήματα.