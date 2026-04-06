Ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε τη Δευτέρα νομοσχέδιο και προτάσεις νόμου που τροποποιούν τον νόμο περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών, ώστε να θεσπιστεί ένα στοχευμένο και λειτουργικό πλαίσιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών, με γνώμονα την ενίσχυση της εισπραξιμότητας, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης και τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης εργοδοτών και επιχειρήσεων προς τις ασφαλιστικές τους υποχρεώσεις.

Με το νομοσχέδιο διαγράφεται η απαγόρευση για λήπτες ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ή δημόσιου βοηθήματος, των οποίων οι οφειλές είναι ενταγμένες σε ρύθμιση δυνάμει του βασικού νόμου, να προβαίνουν σε νέα ρύθμιση.

Επιπρόσθετα απαλείφθηκαν πρόνοιες αναφορικά με τη μείωση του ανώτατου ορίου ισόποσων μηνιαίων δόσεων και την κατάργηση της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής του πρόσθετου τέλους αναφορικά με εισφορές οι οποίες θα ενταχθούν σε ρύθμιση, μετά την έναρξη της ισχύος των προνοιών του νομοσχεδίου.

