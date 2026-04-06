Αύξηση κατά 1,5% παρουσίασαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Μάρτιο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.

Με βάση τα στοιχεία που τηρούνται στα Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας, ο αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στο τέλος Μαρτίου ανήλθε σε 11.243 άτομα, σε σύγκριση με 11.073 τον Μάρτιο του 2025.

Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, η ετήσια αύξηση αποδίδεται κυρίως στους τομείς των υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης, των επαγγελματικών, επιστημονικών και τεχνικών δραστηριοτήτων, καθώς και των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων.

Με βάση τον σχετικό πίνακα, οι περισσότεροι εγγεγραμμένοι άνεργοι τον Μάρτιο του 2026 καταγράφηκαν στις δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης με 3.503 άτομα, στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο με 1.692 και στις επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες με 851.

