Ο διευθύνων σύμβουλος της JPMorgan Chase, Τζέιμι Ντίμον, προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι ο πόλεμος στο Ιράν ενέχει τον κίνδυνο σοκ στις τιμές του πετρελαίου και των εμπορευμάτων, γεγονός που θα μπορούσε να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα και να ωθήσει τα επιτόκια υψηλότερα από ό,τι αναμένει αυτή τη στιγμή η αγορά.

Η προειδοποίηση περιλαμβάνεται στην ετήσια επιστολή του προς τους μετόχους, μία ημέρα αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), κλιμάκωσε την πίεση προς το Ιράν, απειλώντας να στοχοποιήσει τους σταθμούς παραγωγής ενέργειας και τις γέφυρες της χώρας την Τρίτη, εάν δεν επαναλειτουργήσει το Στενό του Ορμούζ, μια θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας.

Ο 70χρονος Ντίμον, ο οποίος ηγείται της JPMorgan -της μεγαλύτερης τράπεζας των ΗΠΑ- εδώ και δύο δεκαετίες, ανέφερε επίσης ότι ο τομέας της ιδιωτικής πίστης «πιθανώς» δεν παρουσιάζει συστημικό κίνδυνο, παρά τις πρόσφατες κινήσεις των επενδυτών να αποσυρθούν από τέτοια κεφάλαια εν μέσω ανησυχιών ότι οι εξελίξεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) θα πλήξουν τους δανειολήπτες.

«Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε όλοι είναι σημαντικές», πρόσθεσε ο Ντίμον, αναφέροντας γεωπολιτικούς κινδύνους όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι ευρύτερες εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή και η ένταση με την Κίνα.

«Τώρα, λόγω του πολέμου στο Ιράν, αντιμετωπίζουμε επιπλέον την πιθανότητα για σημαντικά και συνεχή σοκ στις τιμές του πετρελαίου και των εμπορευμάτων, μαζί με την αναδιαμόρφωση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε πιο επίμονο πληθωρισμό και τελικά σε υψηλότερα επιτόκια».

Ο χρόνος θα δείξει αν ο πόλεμος στο Ιράν θα επιτύχει τους στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών, είπε ο Ντίμον, συμπληρώνοντας ότι η πυρηνική διάδοση παραμένει ο μεγαλύτερος κίνδυνος από το Ιράν.

Οικονομική ανθεκτικότητα και προειδοποιήσεις



Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό που τροφοδοτείται από τον πόλεμο έχουν οδηγήσει τις αγορές να αποκλείσουν σε μεγάλο βαθμό τις μειώσεις επιτοκίων για φέτος. Την περασμένη εβδομάδα, ο δείκτης S&P 500 έκλεισε το χειρότερο τρίμηνο από το 2022, δεχόμενος πιέσεις από τα τέλη Φεβρουαρίου λόγω του πολέμου και της επακόλουθης ανόδου των τιμών της ενέργειας.

Ο Ντίμον σημείωσε ότι η αμερικανική οικονομία παραμένει ανθεκτική, με τους καταναλωτές να κερδίζουν και να ξοδεύουν και τις επιχειρήσεις να παραμένουν υγιείς. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι η οικονομία τροφοδοτήθηκε από μεγάλα ποσά κυβερνητικών ελλειμματικών δαπανών και παλαιότερα πακέτα τόνωσης.

Ιδιωτική πίστη και τραπεζικοί κανόνες



Ο Ντίμον ανέφερε ότι η αγορά ιδιωτικής πίστης ύψους 1,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων είναι σχετικά μικρή. Ωστόσο, προειδοποίησε ότι μόλις ο πιστωτικός κύκλος εξασθενήσει, οι απώλειες σε όλα τα δάνεια με μόχλευση θα είναι υψηλότερες από το αναμενόμενο.

Τέλος, χρησιμοποίησε την επιστολή για να ασκήσει δριμεία κριτική στους αναθεωρημένους κανόνες κεφαλαίου που πρότειναν οι ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, χαρακτηρίζοντας ορισμένες πτυχές τους ως «παράλογες». Δήλωσε ότι οι προτάσεις (γνωστές ως Basel-III και GSIB) παραμένουν «πολύ ελαττωματικές» και ότι τιμωρούν την επιτυχία της JPMorgan, χαρακτηρίζοντάς τις μάλιστα ως «αντι-αμερικανικές».



Πηγή: skai.gr