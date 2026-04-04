Αν υπάρξει ανάγκη, η Kυβέρνηση είναι έτοιμη να ανακοινώσει περισσότερα μέτρα, για άμβλυνση των οικονομικών συνεπειών του πολέμου στη Μέση Ανατολή προς του καταναλωτές, ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης το Σάββατο.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μετά την επίσκεψη του στο Φυλάκιο «Αλεύκα» της Εθνικής Φρουράς, στον Πύργο Τηλλυρίας, και απαντώντας σε παρατήρηση δημοσιογράφου ότι καθημερινά υπάρχει αύξηση στην τιμή των καυσίμων με τους πολίτες να ανησυχούν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι "αντιλαμβάνομαι απόλυτα τις ανησυχίες των πολιτών".

Την ίδια στιγμή, συνέχισε, "χαίρομαι που ως Πολιτεία, ακριβώς λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής, έχουμε εφαρμόσει μέτρα που ξεπερνούν τα €200 εκ.", είπε, αναφέροντας ότι σήμερα ξεκινά να είναι σε ισχύ και το μέτρο που αφορά τα καύσιμα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι οι οικονομικές δυνατότητες της Κυβέρνησης επιτρέπουν, μέσα στο πλαίσιο πάντα μιας ορθολογιστικής προσέγγισης και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δεδομένα ενδεχομένως να συνεχιστούν, να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών. "Αξιολογούμε καθημερινά τα δεδομένα. Έχω, ήδη, απευθυνθεί ο ίδιος προσωπικά στην Υπηρεσία Καταναλωτών ζητώντας καθημερινούς ελέγχους, έτσι ώστε να αποφευχθούν και τα όποια φαινόμενα αισχροκέρδειας. Και αν προκύψει ανάγκη είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε και περισσότερα μέτρα, πάντα μέσα στο πλαίσιο της υπευθυνότητας μας", σημείωσε.

Εξάλλου, ο Πρόεδρος είπε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διεθνείς πρωτοβουλίες για αποκλιμάκωση της κρίσης. "Αυτό είναι το βασικό ζητούμενο τούτη τη στιγμή. Και ελπίζω αυτές οι πρωτοβουλίες να φέρουν αποτέλεσμα", είπε, σημειώνοντας ότι η Κύπρος δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο μέρος της κρίσης. "Είμαστε μέρος της γεωγραφίας της περιοχής, αλλά και ως προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πράττουμε ό, τι μπορούμε έτσι ώστε να επιτευχθεί ο βασικός στόχος που είναι η αποκλιμάκωση".

Πηγή: ΚΥΠΕ