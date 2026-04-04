Πέντε υπουργοί Οικονομικών ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας ως αντίδραση στην αλματώδη άνοδο των τιμών των καυσίμων λόγω του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με επιστολή που απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την οποία είδε σήμερα το Reuters.

Οι υπουργοί Οικονομικών της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Πορτογαλίας και της Αυστρίας απηύθυναν αυτή την έκκληση σε επιστολή τους με χθεσινή ημερομηνία, στην οποία εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή θα δείξει ότι "στεκόμαστε ενωμένοι και είμαστε σε θέση να αναλάβουμε δράση".

"Επίσης θα στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι όσοι ωφελούνται από τις επιπτώσεις του πολέμου θα πρέπει να συμβάλουν στην ελάφρυνση του βάρους που επωμίζεται το ευρύ κοινό", τονίζουν.

Στην επιστολή τους, που απευθύνεται στον Ευρωπαίο επίτροπο για το Κλίμα Βόπκε Χούστρα, οι υπουργοί αναφέρονται στον αντίστοιχο έκτακτο φόρο που είχε επιβληθεί στις εταιρείες ενέργειας το 2022, μετά το ξέσπασμα του πολέμου στην Ουκρανία.

"Με δεδομένες τις τρέχουσες στρεβλώσεις της αγοράς και των δημοσιονομικών περιορισμών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναπτύξει γρήγορα ένα παρόμοιο πανευρωπαϊκό εργαλείο συνεισφοράς, βασισμένο σε μια στέρεη νομική βάση", εξηγούν, αν και δεν διευκρινίζουν το επίπεδο της φορολογίας που προτείνουν ούτε ποιες εταιρείες θα αφορά.

Η μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από τα εισαγόμενα καύσιμα την αφήνει εκτεθειμένη στον αντίκτυπο που έχει η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή στις παγκόσμιες τιμές ενέργειας. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 70% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Ο Ευρωπαίος επίτροπος για την Ενέργεια και τη Στέγαση Νταν Γιόργκενσεν επεσήμανε την Τρίτη ότι οι Βρυξέλλες ανησυχούν ιδιαίτερα για τη βραχυπρόθεσμη προμήθεια προϊόντων διύλισης πετρελαίου στην Ευρώπη, όπως τα καύσιμα αεροσκαφών και το ντίζελ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ