Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος για την καταβολή οικονομικών ενισχύσεων προς γεωργούς που επλήγησαν από αντίξοες καιρικές συνθήκες και θεομηνίες κατά την περίοδο 2024–2025. Η συνολική στήριξη ανέρχεται σε μέγιστο ποσό €7.693.500, καλύπτοντας έως και 1.528 δικαιούχους, για ζημιές σε καλλιέργειες και πάγιο κεφάλαιο, περιλαμβανομένων πατατών, φυλλοβόλων και άλλων δενδρωδών καλλιεργειών, λαχανικών και χαρουπιών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Γεωργίας, οι ενισχύσεις κατανέμονται ως εξής: €7.163.000 μέσω Εθνικού Πλαισίου για δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, €200.000 για θεομηνίες και €330.500 μέσω ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), για καλλιέργειες όπου δεν υπάρχουν επαρκή στατιστικά δεδομένα.

Η καταβολή των ενισχύσεων θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής, στο πλαίσιο του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, προστίθεται.

Σε ό,τι αφορά τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας, αυτές αναφέρεται ότι θα χορηγούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1408/2013, με ανώτατο ποσό έως €50.000 ανά ενιαία επιχείρηση σε περίοδο τριών ετών.

Σημειώνεται ότι κατά την καταβολή της ενίσχυσης θα εφαρμόζεται συμψηφισμός με τυχόν οφειλές προς το κράτος, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.

«Η πρόταση έτυχε έγκρισης από την Επιτροπή Διαχείρισης του Ταμείου στις 18 Μαρτίου 2026 και διασφαλίζει την άμεση στήριξη των πληγέντων παραγωγών, συμβάλλοντας στη διατήρηση της παραγωγικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα» αναφέρει το Υπουργείο Γεωργίας.

Η καταβολή των ενισχύσεων αναμένεται να προχωρήσει το επόμενο διάστημα, με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ