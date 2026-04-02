«Θεωρούμε ότι οι επιπτώσεις πιθανόν να είναι μεγαλύτερες από αυτές που έχουμε προβλέψει και από αυτές που διαφαίνονται», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, Γιώργος Παντελίδης, μετά από τη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας με τον Υπουργό Οικονομικών, Μάκη Κεραυνό, το απόγευμα της Πέμπτης.

Από την πλευρά του ο κ. Κεραυνός ανέφερε απαντώντας σε ερώτηση ότι «δεν έχει ιδιαίτερη σημασία να συζητάμε για νέα μέτρα, όταν ακόμα τα μέτρα που χθες ανακοινώθηκαν, δεν έχουν μπει σε εφαρμογή, για να δούμε πώς λειτουργούν αυτά τα μέτρα παράλληλα με τις εξελίξεις».

Στο πλαίσιο της συνάντησης, τα μέλη της ΟΕΒ και ο Υπουργός συζήτησαν τις εξελίξεις που αφορούν στην οικονομική δραστηριότητα, εν μέσω της σύγκρουσης που συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν πριν από περίπου ένα μήνα. Όπως ανέφεραν σε δηλώσεις τους τόσο ο κ. Παντελίδης, όσο και ο Υπουργός, έγινε ανταλλαγή απόψεων για τα μέτρα που λαμβάνονται, με την ΟΕΒ να εκφράζει ανησυχίες για πιο μακροπρόθεσμες συνέπειες και να επισημαίνει την ανάγκη για προληπτικό σχεδιασμό από πλευράς της κυβέρνησης.

«Αυτό που τονίστηκε στην παρουσία του Υπουργού, είναι το γεγονός ότι η κατάσταση στην οικονομία μας και στην ευρύτερη περιοχή παραμένει ρευστή», σημείωσε ο κ. Παντελίδης, προσθέτοντας ότι «οι επιπτώσεις θα διαφανούν από την ένταση και τη διάρκεια των συγκρούσεων».

Ανέφερε, πάντως, ότι «τα υφιστάμενα δεδομένα της οικονομίας μας μας επιτρέπουν και μας δίνουν κάποιο χρόνο για σχεδιασμό εκείνων των ενεργειών, που θα διασφαλίσουν τόσο τη δημοσιονομική σταθερότητα όσο και τη διατήρηση της ανθεκτικότητας της οικονομίας μας».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις επιπτώσεις στον τουριστικό τομέα, επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητη η στήριξη από την κυβέρνηση, από τους πολίτες, και από τους επιχειρηματίες, «για να αποδείξουμε στην πράξη ότι Κύπρος ήταν και παραμένει ένας ασφαλής προορισμός», όπως είπε.

«Μας ανησυχούν οι ενδείξεις που διαφαίνονται σε σχέση με τον πληθωρισμό, ειδικότερα στο τομέα της ενέργειας, καθώς επίσης και σε κρίσιμες πρώτες ύλες και αναμένουμε συγκεκριμένες ενέργειες για συγκράτηση των σχετικών τάσεων και κατ’ επέκταση του κόστους», συνέχισε ο κ. Παντελίδης.

«Η Κύπρος απέδειξε ότι έχει ανθεκτικότητα και η οικονομία μας χειρίζεται σε γερές βάσεις, όμως απαιτείται προληπτικός σχεδιασμός για να διαχειριστούμε τόσο άμεσα, όσο και μεσοπρόθεσμα-μακροπρόθεσμα τις πιθανές επιπτώσεις», πρόσθεσε.

Εξάλλου, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου για τα μέτρα που κρίνει η ΟΕΒ ως απαραίτητα, είπε ότι «τα μέτρα της κυβέρνησης βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση, όμως θεωρούμε ότι οι επιπτώσεις πιθανόν να είναι μεγαλύτερες από αυτές που έχουμε προβλέψει και από αυτές που διαφαίνονται, αφουγκραζόμενοι και ακούγοντας τα μηνύματα των μελών της ΟΕΒ».

Εξήγησε πως «φαίνεται ότι ο τουριστικός μας τομέας έχει πληγεί τον μήνα Μάρτιο και Απρίλιο και διαφαίνεται ότι ο μήνας Μάιος θα είναι ένας δύσκολος συγκριτικά μήνας», υπογραμμίζοντας «την προσπάθεια που πρέπει να καταβάλουμε όλοι μαζί για να αποδείξουμε ότι Κύπρος ήταν και παραμένει ένας ασφαλής τουριστικός προορισμός αλλά και ευρύτερα μια χώρα η οποία διακρίνεται από σταθερότητα».

Από την πλευρά του ο Υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι οι συναντήσεις με τα μέλη της ΟΕΒ δίνουν τη δυνατότητα ανταλλαγής απόψεων και την ευκαιρία στην κυβέρνηση να εξηγήσει και την κατάσταση της οικονομίας, επιβεβαιώνοντας ότι «είναι μια ανθεκτική οικονομία η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε άμεσα σε αυτές τις προκλήσεις και τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις».

Πρόσθεσε ότι ενημέρωσε την ΟΕΒ για τα μέτρα που λαμβάνονται και τις προσπάθειες που καταβάλλει η κυβέρνηση, ενώ άκουσε και κάποιες εισηγήσεις και τα θέματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις. «Σίγουρα και θα μελετήσουμε και θα μας απασχολήσουν και θα είμαστε σε συνεχή επαφή», είπε, εκφράζοντας ευχαριστίες «για τη συνεχή συνεργασία μέσα σε αυτόν τον θετικό μου πλαίσιο που είναι προς το συμφέρον της οικονομίας μας και της κοινωνίας μας».

Απαντώντας σε ερώτηση για την ανάγκη λήψης περαιτέρω μέτρων, ανέφερε ότι «δεν έχει ιδιαίτερη σημασία να συζητούμε για νέα μέτρα, όταν ακόμα τα μέτρα που χθες ανακοινώθηκαν, δεν έχουν μπει σε εφαρμογή, για να δούμε πώς λειτουργούν αυτά τα μέτρα παράλληλα με τις εξελίξεις».

Ανέφερε ότι για να ανοίξουν τον Απρίλιο τα ξενοδοχεία, η κυβέρνηση θα χορηγήσει το 30% των μισθών των υπαλλήλων. Επιπρόσθετα, όπως είπε, στο πλαίσιο της συζήτησης με τα μέλη της ΟΕΒ, έθεσε ακόμα ένα σχέδιο, εφόσον αυτό κρίνεται ότι θα βοηθήσει την ξενοδοχειακή βιομηχανία, που αφορά την ενίσχυση των ξενοδοχείων, ώστε να μπορούν να υποδεχτούν Κύπριους τουρίστες την περίοδο του Πάσχα.

«Επομένως, αυτό δείχνει ακριβώς ότι η κυβέρνηση συνεχώς παρακολουθεί, συνεχώς κάνει σκέψεις και συνεχώς επεξεργάζεται προγράμματα», σημείωσε ο κ. Κεραυνός, καταλήγοντας ότι «γι' αυτό εφαρμόζουμε μια πολιτική, οικονομική νούσιμη, για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε».

Διευκρινίζοντας, ακολούθως, το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνονται τα μέτρα, είπε ότι πριν μερικές μέρες έχει κυκλοφορήσει μια οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τα κράτη-μέλη για το πώς πρέπει να είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο να κινηθεί η λήψη μέτρων.

«Η οδηγία αυτή λέει ότι τα μέτρα πρέπει να είναι προς ευάλωτες ομάδες ή ευάλωτες περιοχές, πρέπει να είναι σύντομης διάρκειας, να είναι προσωρινά, να μην πιέζονται τα δημόσια οικονομικά και να μην δημιουργούν τη δυνατότητα πρόσθετης κατανάλωσης, δηλαδή δίνοντας χρήματα ή χορηγίες επειδή είναι ακριβή η βενζίνη, να σπαταλάμε περισσότερη βενζίνη», εξήγησε ο Υπουργός, Πρόσθεσε ότι «έχουμε μειώσει τον φόρο κατανάλωσης στο κατώτατο όριο που μας επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».

Απαντώντας σε ερώτηση για τα μέτρα για αποφυγή αισχροκέρδειας, είπε ότι η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή παρακολουθεί καθημερινά τις εξελίξεις και σε περίπτωση που διαπιστωθεί αισχροκέρδεια παίρνουν μέτρα. «Εύχομαι να μην φτάσουμε σε σημείο του έσχατου μέτρου, να μπει πλαφόν από τον αρμόδιο Υπουργό Ενέργειας», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ