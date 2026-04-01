Η Κύπρος κατέγραψε ποσοστό ανεργίας 4,2% τον Φεβρουάριο του 2026, ίδιο ποσοστό με τον Ιανουάριο, με τον αριθμό των ανέργων να ανέρχεται σε 22.000, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat. Το ποσοστό αυτό εμφανίζει μικρή μείωση σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2025, όταν είχε ανέλθει στο 4,5% με περίπου 23.000 ανέργους και παραμένει σημαντικά χαμηλότερο τόσο από το μέσο ποσοστό ανεργίας στη ζώνη του ευρώ όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Για την ίδια περίοδο, το ποσοστό ανεργίας ήταν 4,0% στους άνδρες και 4,4% στις γυναίκες, παραμένοντας αμετάβλητο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Όσον αφορά τη νεανική ανεργία στην Κύπρο, η τελευταία διαθέσιμη ενημέρωση είναι από τον Δεκέμβριο του 2025, όταν το ποσοστό για άτομα κάτω των 25 ετών είχε ανέλθει σε 15,1%, αντιστοιχώντας σε περίπου 5.000 νέους.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εποχικά διορθωμένη ανεργία ανήλθε τον Φεβρουάριο στο 5,9%, σταθερή σε σχέση με τον Ιανουάριο, ενώ στη ζώνη του ευρώ διαμορφώθηκε στο 6,2%, αυξημένη από 6,1% τον Ιανουάριο 2026 και μειωμένη σε σχέση με 6,3% τον Φεβρουάριο 2025. Ο συνολικός αριθμός ανέργων εκτιμάται σε 13,118 εκατομμύρια στην ΕΕ, εκ των οποίων 10,919 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ. Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο, η ανεργία αυξήθηκε κατά 137 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 93 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ, ενώ σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2025, μειώθηκε κατά 18 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 124 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Η Eurostat εκτιμά ότι 2,957 εκατομμύρια νέοι (κάτω των 25 ετών), ήταν άνεργοι στην ΕΕ τον Φεβρουάριο 2026, εκ των οποίων 2,373 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ. Το ποσοστό νεανικής ανεργίας ήταν 15,3% στην ΕΕ, αυξημένο σε σχέση με τον Ιανουάριο (15,2%) και 14,9% στη ζώνη του ευρώ, σταθερό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Αναφορικά με την ανεργία κατά φύλο, στην ΕΕ το ποσοστό ανεργίας για τις γυναίκες ήταν 6,1% (από 6,0% τον Ιανουάριο), ενώ για τους άνδρες 5,7%, σταθερό σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Στη ζώνη του ευρώ, η ανεργία των γυναικών ανήλθε σε 6,4% και των ανδρών σε 6,0%, επίσης σταθερά σε σχέση με τον Ιανουάριο.

Η Eurostat σημειώνει ότι τα στοιχεία βασίζονται στον διεθνώς αναγνωρισμένο ορισμό της ανεργίας του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας (ΔΟΕ), σύμφωνα με τον οποίο άνεργοι θεωρούνται τα άτομα που δεν εργάζονται, αναζητούν ενεργά εργασία τις τελευταίες τέσσερις εβδομάδες και είναι διαθέσιμα να ξεκινήσουν εργασία εντός των δύο επόμενων εβδομάδων. Για την πλήρη αποτύπωση της αγοράς εργασίας, τα δεδομένα συνοδεύονται από δείκτες μερικής απασχόλησης και ατόμων που επιθυμούν εργασία, αλλά δεν είναι άμεσα διαθέσιμα, όπως καταγράφονται στην Έρευνα Εργατικού Δυναμικού της ΕΕ (EU-LFS). Τα στοιχεία για το πρώτο τρίμηνο του 2026 αναμένεται να δημοσιευθούν στις 12 Ιουνίου 2026.



Πηγή: ΚΥΠΕ