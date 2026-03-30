Αυτούσια η ανακοίνωση

Το 2025 αποδεδειγμένα ήταν μια πολύ πετυχημένη και αποδοτική χρονιά για το Τμήμα Τελωνείων αφού κατά την υπό εξέταση χρονική περίοδο παρατηρήθηκε μια γενική αύξηση των εσόδων του Τμήματος κατά 5,6% σε σχέση με το 2024, η οποία σε απόλυτους αριθμούς σημαίνει την εισροή στα ταμεία του κράτους ποσού πέραν των 75 εκατομμυρίων ευρώ περισσότερα από το 2024.

Η πιο πάνω γενική αύξηση κατανέμεται κατά κεφάλαιο εσόδων ως ακολούθως:

Ø Εισαγωγικοί δασμοί: Τα έσοδα από εισαγωγικούς δασμούς κατά το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 αυξήθηκαν κατά 11,5% (+€6,8 εκ).

Ø Φόροι κατανάλωσης: Τα συνολικά έσοδα από το φόρο κατανάλωσης κατά το έτος 2025 σε σχέση με το έτος 2024 αυξήθηκαν κατά 7,1%(+€38,2 εκ).

Ø Άλλα έσοδα: Η αύξηση στα άλλα έσοδα ήταν της τάξεως του 9,3%(+€0,5 εκ).

Ø Φ.Π.Α.: Η αύξηση στο Φ.Π.Α. εισαγωγών ήταν της τάξεως του 4%(+€30 εκ).

Τα πιο πάνω εξαιρετικά δημοσιονομικά αποτελέσματα συνέβαλαν στη δυνατότητα της κυβέρνησης να ανακοινώσει και τα πρόσφατα μέτρα στήριξης προς την οικονομία και τους πολίτες μετά από την κρίση του πολέμου στη Μέση Ανατολή καθώς και του πλήγματος από τον αφθώδη πυρετό στη κτηνοτροφία.