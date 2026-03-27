Η «κεντρική τράπεζα» του ψευδοκράτους διεξήγαγε 3 χωριστές δημοπρασίες «κρατικών ομολόγων» με αποτέλεσμα έναν σημαντικό δανεισμό σε τουρκικές λίρες, δολάρια ΗΠΑ και βρετανικές λίρες, με το συνολικό "εγχώριο χρέος" να υπερβαίνει τα 4,6 δις ΤΛ (1,7 εκ ευρώ), σύμφωνα με την ιστοσελίδα "Χαμπέρ Κίπρις".

Ανακοίνωση της «κεντρικής τράπεζας» αναφέρει ότι οι δημοπρασίες «κρατικών ομολόγων» πρόσθεσαν 3,19 δις ΤΛ, 6,8 εκ δολάρια και 19,35 εκ στερλίνες στο "εσωτερικό χρέος".

Με βάση τις χθεσινές επίσημες συναλλαγματικές ισοτιμίες, προστίθεται, η δημοπρασία σε δολάρια ανήλθε σε 301,806 εκ ΤΛ και η δημοπρασία σε στερλίνες σε 1,1459 δις ΤΛ. Συμπεριλαμβανομένης της δημοπρασίας των 3,1 δις ΤΛ το συνολικό "εγχώριο χρέος" υπερβαίνει τα 4,636 δις ΤΛ.

Το «υπουργείο δημοσιονομικών» δανείστηκε 12 φορές μεταξύ 9 Ιανουαρίου και 26 Μαρτίου, μια περίοδο περίπου δυόμισι μηνών, ενώ σημειώνεται ότι στις 7 Ιανουαρίου το «υπουργικό συμβούλιο» είχε αποφασίσει να δανειστεί 6 δις ΤΛ .

Πηγή: ΚΥΠΕ