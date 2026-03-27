Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητικές επιστολές σε 22 κράτη μέλη, ανάμεσά τους και η Κύπρος, λόγω μη ολοκλήρωσης της μεταφοράς της Έκτης Οδηγίας για τις Κεφαλαιακές Απαιτήσεις (CRD6 – Οδηγία (ΕΕ) 2024/1619), και πλήρη ενσωμάτωση του νέου ευρωπαϊκού τραπεζικού πλαισίου.

Η Κομισιόν κίνησε διαδικασίες επί παραβάσει, δίνοντας προθεσμία δύο μηνών στα εμπλεκόμενα κράτη για να συμμορφωθούν, να ολοκληρώσουν την ενσωμάτωση της Οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο και να ενημερώσουν σχετικά τις ευρωπαϊκές αρχές. Σε περίπτωση μη ικανοποιητικής ανταπόκρισης, η διαδικασία μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο με την έκδοση αιτιολογημένης γνώμης.

Η Οδηγία CRD6 αποτελεί κομβική αναθεώρηση του ευρωπαϊκού πλαισίου εποπτείας των τραπεζών, με στόχο την περαιτέρω εναρμόνιση των κανόνων λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος εντός της ΕΕ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη ρύθμιση της δραστηριότητας τραπεζών από τρίτες χώρες, οι οποίες πλέον θα υπόκεινται σε ελάχιστες κοινές απαιτήσεις και πιο ομοιόμορφους κανόνες για την παροχή υπηρεσιών εντός της ενιαίας αγοράς.

Παράλληλα, η Οδηγία ενισχύει τις εξουσίες και τα εργαλεία των εποπτικών αρχών, καλύπτοντας κρίσιμους τομείς όπως οι σημαντικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές, οι περιοδικές χρηματικές κυρώσεις, οι αξιολογήσεις καταλληλότητας διοικητικών στελεχών και η ανεξαρτησία των εποπτικών φορέων. Στόχος είναι η δημιουργία ενός πιο συνεκτικού και αποτελεσματικού εποπτικού πλαισίου σε όλη την ΕΕ.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην ενσωμάτωση των κινδύνων που σχετίζονται με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και εταιρικής διακυβέρνησης παράγοντες (ESG), με την CRD6 να επιχειρεί να εντάξει πιο ουσιαστικά τη διαχείρισή τους στο εποπτικό τραπεζικό σύστημα. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη συνολική στροφή της ευρωπαϊκής πολιτικής προς τη βιώσιμη χρηματοδότηση και την ανθεκτικότητα του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Η προθεσμία για την ενσωμάτωση της Οδηγίας έληξε στις 10 Ιανουαρίου 2026, ωστόσο μέχρι σήμερα η πλειοψηφία των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου, δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία. Η έγκαιρη εφαρμογή της CRD6 θεωρείται από την Κομισιόν κρίσιμη τόσο για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας όσο και για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης επενδυτών και αγορών.

Πηγή: ΚΥΠΕ