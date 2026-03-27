Την πρόθεσή του να αποχωρήσει από τη θέση του προέδρου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου γνωστοποίησε ο Μιχάλης Περσιάνης, με ανάρτησή του στο facebook.

Ο κ. Περσιάνης ανέφερε ότι ενημέρωσε ήδη τον Υπουργό Οικονομικών και την εκτελεστική εξουσία για την απόφασή του, την οποία – όπως σημείωσε – έλαβε μετά από σχετική συζήτηση με τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα στελέχη του θεσμού.

Σύμφωνα με τον κ. Περσιάνη, η απόφαση βασίζεται σε προσωπικούς και πρακτικούς λόγους, ενόψει και της λήξης της θητείας του, αναφέροντας ότι «δεν υφίστανται πολιτικές ή άλλες διαστάσεις» πίσω από την αποχώρησή του. Επεσήμανε ότι οι πρακτικοί λόγοι σχετίζονται με τον προγραμματισμό δραστηριοτήτων και την ολοκλήρωση σημαντικών εργασιών εντός του έτους, καθώς και με την ανάγκη ομαλής διαδοχής στην προεδρία του Συμβουλίου.

Ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου δήλωσε ότι θα παραμείνει στη διάθεση του οργανισμού για σκοπούς μετάβασης, εκφράζοντας την ευχή ο θεσμός να συνεχίσει την πορεία του προς τη «θεσμική του ενηλικίωση» και να υπηρετεί την αποστολή του με την ίδια αίσθηση ευθύνης.

Παράλληλα, ευχαρίστησε την εκτελεστική εξουσία και το Υπουργείο Οικονομικών για την «άριστη συνεργασία» και τη συνεχή αναζήτηση λύσεων σε διμερή ζητήματα, καθώς και την Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών κατά τη διάρκεια της θητείας του και ιδιαίτερα την Πρόεδρό της.

Ο Μιχάλης Περσιάνης κατέχει τη θέση του Προέδρου του Δημοσιονομικού Συμβουλίου από το 2022, με θητεία που προβλέπεται εξαετής.

Κλείνοντας την ανάρτησή του, σημείωσε τα μέλη του Συμβουλίου αποτελούν εγγύηση- και τα στελέχη του αποτελούν κεφάλαιο για τον τόπο, εκφράζοντας την άποψη ότι με δεδομένη την δική τους ποιότητα, η δική του απουσία δεν θα γίνει αισθητή.

