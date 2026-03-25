Στοχευμένα μέτρα για όλους τους τομείς της οικονομίας που έχουν επηρεαστεί από τον πόλεμο τη Μέση Ανατολή είπε ότι θα ανακοινώσει την Πέμπτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ερωτηθείς για τα μέτρα που ετοιμάζει η Κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας, στο πλαίσιο δηλώσεών του μετά την μαθητική παρέλαση, στη Λευκωσία, για την εθνική επέτειο της 25η Μαρτίου 1821, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι την Πέμπτη θα απευθυνθεί στον κυπριακό λαό για να ανακοινώσει «συγκεκριμένα, πολύ στοχευμένα μέτρα που αγγίζουν πολλούς τομείς της οικονομίας».

«Και χαίρομαι γιατί έχουμε τη δυνατότητα, ακριβώς λόγω της υπεύθυνης δημοσιονομικής μας πολιτικής, να ανακοινώσουμε καινούρια μέτρα», πρόσθεσε. Υπενθύμισε ότι υπάρχουν σε ισχύ μέτρα πέραν των €100 εκατομμυρίων «και δεν μπορώ να φανταστώ ποια θα ήταν η αντίδρασή μας αν δεν συμπεριφερόμαστε υπεύθυνα στα θέματα της οικονομίας, αν είχαμε τα οικονομικά δεδομένα του 2012-2013».

Είπε πως λανθασμένα λέγεται κάποτε από κάποιους ότι ευημερούν απλά οι αριθμοί, σημειώνοντας πως η υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική που ακολουθείται "μάς επιτρέπει σήμερα να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που προκύπτουν λόγω της κρίσης της περιοχής και συνετά αύριο, επαναλαμβάνω, έχουμε επεξεργαστεί ένα πακέτο που αγγίζει πολλούς τομείς να προχωρήσουμε σε συγκεκριμένες ανακοινώσεις».

Τα μέτρα θα αφορούν όλους τους τομείς που έχουν επηρεαστεί, σημείωσε.

Την ίδια στιγμή, συνέχισε, «επειδή είμαστε και υπεύθυνη Κυβέρνηση, έχουμε και άλλα σενάρια που έχουμε επεξεργαστεί, μέτρων εννοώ, τα οποία αναλόγως της εξέλιξης της κατάστασης θα προχωρήσουμε και σε περαιτέρω ανακοινώσεις».

«Μακάρι να μην χρειαστεί, μακάρι η κρίση να τελειώσει αύριο, αλλά ως υπεύθυνη Κυβέρνηση έχουμε ήδη επεξεργαστεί και σενάριο 2 και σενάριο 3 ανάλογα με το πώς θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και χαίρομαι επαναλαμβάνω γιατί έχουμε αυτή τη δυνατότητα», πρόσθεσε.

« Άρα, ο υπεύθυνος τρόπος που συμπεριφερόμαστε, καθημερινά στην διαχείριση μακριά από λαϊκισμούς, ευχολόγια, ήρθε η ώρα για ακόμη μια φορά, γιατί το είδαμε και σε άλλες περιπτώσεις που χρειάστηκε να παρέμβουμε, να ανταποκριθούμε στα εύλογα αιτήματα του κυπριακού λαού», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν στις αυριανές του ανακοινώσεις θα υπάρχει και κάτι για τον τουρισμό, είπε ότι θα υπάρχουν ανακοινώσεις για όλους τους τομείς που έχουν επηρεαστεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ