Ανοικτή παραμένει η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων, όπως λέχθηκε κατά τη συνεδρία της την Τρίτη στη Βουλή, για την πρόταση νόμου περί σύστασης Εθνικού Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχόμενων Περιουσιών, ενώ εφαρμόζεται πλέον η δημοσιευμένη νομοθεσία για επιδότηση επιτοκίου στεγαστικών δανείων από το μηδέν, χωρίς επιβάρυνση του πρώτου 1% για τον δανειολήπτη.

Στο ίδιο πλαίσιο, την Πέμπτη αναμένεται να τεθεί ενώπιον της Ολομέλειας η αναπομπή δεύτερης ρύθμισης, που αφορά το δικαίωμα δανειοληπτών να αποτείνονται το πρώτο εξάμηνο του 2027 στον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για επιδότηση του υπολοίπου του δανείου τους.

Σε δηλώσεις του, ο Πρόεδρος της Επιτροπής και Βουλευτής του ΑΚΕΛ Νίκος Κέττηρος μίλησε για «πολύ καλή ημέρα για τον προσφυγικό κόσμο», λέγοντας ότι το Υπουργείο Οικονομικών ενημέρωσε την Επιτροπή πως, παρά τη διαφωνία του, έχουν δημοσιευθεί οι κανονισμοί που αφορούν την επιδότηση του επιτοκίου από την αρχή και όχι από το πρώτο 1% που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Όπως ανέφερε, αυτό σημαίνει ότι πολλοί πρόσφυγες που έχουν περιουσίες στα κατεχόμενα και εξυπηρετούν στεγαστικά δάνεια θα επωφεληθούν από πρόσθετη επιδότηση επιτοκίου.

Εξήγησε ότι μέχρι σήμερα, όταν δανειολήπτης αποτεινόταν στον Φορέα για επιδότηση τόκων, κατέβαλλε ο ίδιος το πρώτο 1%, ενώ ο Φορέας επιδοτούσε το υπόλοιπο μέχρι το 3,5%. Όπως ανέφερε, σε επιτόκιο 4% ο δανειολήπτης πλήρωνε 1% και ο Φορέας 3%, ενώ με τη νέα ρύθμιση η επιδότηση θα αρχίζει από το 3,5% και ο δανειολήπτης θα καταβάλλει μόνο το υπόλοιπο 0,5%.

Ο κ. Κέττηρος σημείωσε ότι η τροποποίηση αυτή είχε κατατεθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΑΚΕΛ και είχε ψηφιστεί με πλειοψηφία, εκτός των βουλευτών του ΔΗΣΥ.

Πρόσθεσε ότι υπάρχει πληροφόρηση πως η Κυβέρνηση θα καταθέσει νέα τροποποιητική νομοθεσία για να επαναφέρει την υποχρέωση καταβολής του πρώτου 1% από τον δανειολήπτη.

Αναφερόμενος στην αναπομπή δεύτερης τροπολογίας, ο κ. Κέττηρος είπε ότι αυτή αφορά πρόνοια με την οποία δινόταν το δικαίωμα στους δανειολήπτες, ανεξαρτήτως του πότε συνήψαν στεγαστικό δάνειο, να αποταθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027 στον Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για επιδότηση του υπολοίπου του δανείου τους για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα που τους απομένει.

Όπως ανέφερε, η Νομική Υπηρεσία εξέφρασε επιφυλάξεις και το θέμα θα κριθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.

Πρόσθεσε ακόμη ότι, με βάση τη δημοσιευμένη νομοθεσία, ο Φορέας οφείλει πλέον να εφαρμόζει το καθεστώς χωρίς επιβάρυνση του πρώτου 1%, σημειώνοντας ότι τυχόν μη εφαρμογή της δημοσιευμένης ρύθμισης θα συνιστούσε παρανομία.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το ζήτημα της απώλειας χρήσης παραμένει ανοικτό και ότι η Επιτροπή θα συνεχίσει να το παρακολουθεί.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Κάρουλλας ανέφερε ότι η συζήτηση της πρότασης νόμου του Δημοκρατικού Συναγερμού για τη σύσταση Εθνικού Ταμείου Απώλειας Χρήσης Κατεχόμενων Περιουσιών δεν αποτελεί ούτε τεχνικό ζήτημα ούτε νομική άσκηση επί χάρτου.

Όπως είπε, πρόκειται για βαθιά πολιτικό θέμα, που αφορά την αξιοπρέπεια, την καθημερινότητα και το δικαίωμα των ιδιοκτητών κατεχόμενων περιουσιών και των εκτοπισμένων να τύχουν ουσιαστικής οικονομικής στήριξης από το κράτος.

Ο κ. Κάρουλλας είπε ότι μετά από επτά μήνες εντατικών συζητήσεων στην Επιτροπή Προσφύγων, οι αιτιάσεις της Νομικής Υπηρεσίας μπορούν να ρυθμιστούν νομοθετικά, προσθέτοντας ότι υπάρχουν περιθώρια για βελτιώσεις και ότι τα όποια εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν.

Ανέφερε επίσης ότι η πρόταση παραμένει στο τραπέζι και ότι αναμένονται οι σχετικοί κανονισμοί από την Κυβέρνηση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτοί θα τεθούν ενώπιον της Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα.

Πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα συγκεκριμένο και εφαρμόσιμο εργαλείο για τη στήριξη προσφύγων που στερούνται τη χρήση της περιουσίας τους στα κατεχόμενα και υποστήριξε ότι οι εναλλακτικές που προβάλλονται δεν είναι επαρκείς, ενώ έκανε λόγο για προσεγγίσεις που αντιμετωπίζουν το θέμα με όρους γραφειοκρατίας και όχι δικαιοσύνης.

Κατά την έναρξη της συζήτησης, ο κ. Κέττηρος ανέφερε ότι η αναπομπή έχει αποσταλεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και ότι το βασικό ζήτημα που τίθεται αφορά κατά πόσον επηρεάζεται ο προϋπολογισμός και ο προγραμματισμός του Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών.

Όπως είπε, ζητήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία να παρουσιάσει το περιεχόμενο και το σκεπτικό της αναπομπής, ώστε να διευκολυνθεί η συζήτηση.

Εκ μέρους της Νομικής Υπηρεσίας τέθηκαν, σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στη συνεδρία, ζητήματα που αφορούν τη νομική θεμελίωση της ρύθμισης και την ανάγκη τεκμηρίωσης οποιασδήποτε διαφοροποίησης στη μεταχείριση ομάδων, στη βάση των νομολογιακών δεδομένων.

Από πλευράς Υπουργείου Οικονομικών αναφέρθηκε ότι η διεύρυνση της δυνατότητας επιδότησης, όπως περιλαμβάνεται στην επίμαχη ρύθμιση, αυξάνει τον προϋπολογισμό του Κεντρικού Φορέα κατά τρόπο που δεν μπορεί να προβλεφθεί, καθώς δεν είναι γνωστός ούτε ο αριθμός των δυνητικών αιτητών ούτε το χρονικό διάστημα αποπληρωμής των δανείων.

Σημειώθηκε επίσης ότι οι κανονισμοί δεν αποτελούν άσχετο ζήτημα και ότι ο Υπουργός Οικονομικών είχε νομική υποχρέωση να προχωρήσει στη δημοσίευσή τους και να τους καταθέσει στη Βουλή.

Πηγή: ΚΥΠΕ