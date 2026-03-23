Προσωρινά διακόπτεται από την Πέμπτη 26 Μαρτίου στις 14:00 μέχρι και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026, στις 15:00, η λειτουργία του συστήματος, Tax For All (TFA) του Τμήματος Φορολογίας.

Όπως αναφέρει το Τμήμα Φορολογίας σε ανακοίνωσή του, "στο πλαίσιο προγραμματισμένης δοκιμής επιχειρησιακής συνέχειας του συστήματος Tax For All (TFA), θα πραγματοποιηθεί προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του συστήματος την Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2026, από τις 14:00 έως και την Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2026, στις 15:00".

Το Τμήμα Φορολογίας απολογείται για τυχόν ταλαιπωρία και ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία του.

Πηγή: ΚΥΠΕ