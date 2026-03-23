Αλλαγές στο πλαίσιο εκποιήσεων και στη λειτουργία του Χρηματοοικονομικύ Επιτρόπου προωθεί νομοσχέδιο που συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών, εισάγοντας για πρώτη φορά δυνατότητα αναδιάρθρωσης οφειλών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκποίησης και καθιστώντας δεσμευτικές ορισμένες αποφάσεις του θεσμού.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Οικονομικών, η προτεινόμενη ρύθμιση επιτρέπει τη ρύθμιση μη εξυπηρετούμενων δανείων ακόμη και στο στάδιο της εκποίησης, εφόσον ο οφειλέτης εμπίπτει σε συγκεκριμένα κριτήρια, όπως η προστασία κύριας κατοικίας αξίας έως 350 χιλιάδων ευρώ και απουσία δικαστικής απόφασης.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι όταν τα δύο μέρη αποδέχονται το ύψος της οφειλής που καθορίζει ο Επίτροπος αλλά διαφωνούν ως προς τον τρόπο αποπληρωμής, θα έχουν περιθώριο 15 ημερών για να καταλήξουν σε συμφωνία. Εάν υπάρξει συμφωνία, η διαδικασία εκποίησης τερματίζεται.

Σε περίπτωση διαφωνίας, η εκποίηση θα παγώνει για 30 ημέρες, διάστημα κατά το οποίο ο οφειλέτης θα μπορεί να προσφύγει σε σύμβουλο αφερεγγυότητας, ώστε να αξιολογηθούν τα οικονομικά του δεδομένα και να καταρτιστεί βιώσιμη πρόταση αποπληρωμής, ακόμη και μέσω προσωπικού σχεδίου αποπληρωμής.

Εάν ο οφειλέτης δεν αποταθεί σε σύμβουλο εντός της προθεσμίας, η διαδικασία εκποίησης θα συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο είχε διακοπεί.

Δεσμευτικές αποφάσεις για διαφορές έως 20.000 ευρώ

Δεύτερη βασική αλλαγή είναι η καθιέρωση δεσμευτικότητας των αποφάσεων του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για διαφορές έως 20.000 ευρώ μεταξύ καταναλωτών και χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερα, οι αποφάσεις αυτές δεν ήταν υποχρεωτικά εκτελεστές.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν στην Επιτροπή, περίπου το 75% των υποθέσεων που εξετάζει ο θεσμός αφορά αποζημιώσεις κάτω των 20.000 ευρώ.

Με το νέο πλαίσιο, η απόφαση του Επιτρόπου θα δεσμεύει ταυτόχρονα και τις δύο πλευρές. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, η Επίτροπος θα μπορεί να επιβάλει διοικητικό πρόστιμο ή να προσφεύγει στο Επαρχιακό Δικαστήριο για έκδοση διατάγματος συμμόρφωσης.

Το νομοσχέδιο εισάγει επίσης δυνατότητα δημοσιοποίησης των ονομάτων χρηματοοικονομικών εταιρειών που δεν συμμορφώνονται με αποφάσεις του Επιτρόπου, αλλά και όσων συμμορφώνονται.

Εκ μέρους του ΥΠΟΙΚ αναφέρθηκε ότι μέσω της νέας νομοθεσίας ενεργοποιούνται και τα δύο μέρη να χρησιμοποιήσουν τον θεσμό που ήδη υπάρχει και λειτουργεί, καθώς η υποχρεωτικότητα των αποφάσεων θα ενισχύσει την προσφυγή στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο.

Κατά την κατ’ άρθρο συζήτηση, εκπρόσωποι συνδέσμων του χρηματοπιστωτικού τομέα εξέφρασαν προβληματισμούς για τις προθεσμίες που προβλέπει το νομοσχέδιο, ενώ η Επιτροπή αποφάσισε την επιστροφή του κειμένου στο Υπουργείο Οικονομικών για περαιτέρω διευκρινίσεις και βελτιώσεις.

Η τελική μορφή του νομοσχεδίου αναμένεται να επηρεάσει και την πορεία προτάσεων νόμου που έχουν κατατεθεί από κόμματα και αφορούν συνολικά το πλαίσιο των εκποιήσεων.

Πηγή: ΚΥΠΕ