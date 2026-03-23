Σε συμφωνία για εξαγορά χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως (cdbbank) από την Τράπεζα Κύπρου κατέληξαν οι δύο εταιρείες.

Σε ανακοίνωση της Τράπεζας Κύπρου τη Δευτέρα, αναφέρεται ότι η Τράπεζα Κύπρου κατέληξε σε συμφωνία με τη cdbbank σχετικά με τους οικονομικούς και νομικούς όρους για την απόκτηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων και ορισμένων άλλων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της cdbbank, σε τιμή κοντά στην ονομαστική αξία.

Όπως αναφέρεται, η συναλλαγή περιλαμβάνει χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων δανείων ύψους περίπου €150 εκατ., και καταθέσεις ύψους περίπου €500 εκατ., με ημερομηνία αναφοράς 31/12/2025.

Όπως σημειώνει η Τρ. Κύπρου, μετά τις συνέργειες, η συναλλαγή αναμένεται να έχει μέτρια θετική επίδραση στην κατάσταση αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος με περιορισμένη επίδραση στα κεφάλαια ύψους περίπου 35 μ.β.

Σημειώνεται ότι η συναλλαγή υπόκειται στην έγκριση των μετόχων της CDB, στην υπογραφή των εγγράφων της συναλλαγής και στην εκπλήρωση ορισμένων προϋποθέσεων, συμπεριλαμβανομένης της λήψης των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων, και αναμένεται να ολοκληρωθεί το δεύτερο εξάμηνο 2026.

Η Τράπεζα Κύπρου υπογραμμίζει ότι έχει λάβει αμετάκλητες δεσμεύσεις, από μετόχους που αντιπροσωπεύουν συνολικά περίπου το 96% του εκδοθέντος μετοχικού κεφαλαίου της cdbbank, ότι θα ψηφίσουν υπέρ της συναλλαγής κατά την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της cdbbank.

"Η συναλλαγή υποστηρίζει τη στρατηγική του Συγκροτήματος για μεσοπρόθεσμη αύξηση του χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων και καταθέσεων", σημειώνεται.

Από την πλευρά της, η cdbbank αναφέρει σε ανακοίνωσή της, ότι η συμφωνία αποτελεί "το αποτέλεσμα υπεύθυνης και μεθοδικής διαχείρισης, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της cdbbank και τη μετάβαση των σχετικών εργασιών της σε ένα ισχυρότερο και ευρύτερα κεφαλαιοποιημένο τραπεζικό σχήμα".

Η τράπεζα σημειώνει ότι η cdbbank αποτέλεσε τα τελευταία τρία χρόνια αντικείμενο ενδιαφέροντος από περισσότερα του ενός τραπεζικά και επενδυτικά σχήματα, στο πλαίσιο της στρατηγικής της αξιολόγησης εναλλακτικών επιλογών.

Σύμφωνα με τη cdbbank, η μεταβίβαση προβλέπεται να πραγματοποιηθεί ουσιαστικά στο άρτιο (at par), γεγονός που αντανακλά την ποιότητα και τη διαχρονική ανθεκτικότητα του χαρτοφυλακίου δανείων της Τράπεζας.

"Η επιλογή της Τράπεζας Κύπρου, του μεγαλύτερου και συστημικά ισχυρότερου τραπεζικού οργανισμού της χώρας, αποτελεί ισχυρή επιβεβαίωση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων της cdbbank, ενώ παράλληλα διασφαλίζει τη συνέχεια, τη σταθερότητα και τη μη διατάραξη της εξυπηρέτησης των πελατών που θα μεταφερθούν στο νέο σχήμα", αναφέρει.

Τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις της cdbbank, συνεχίζουν να εξυπηρετούνται κανονικά, χωρίς οποιαδήποτε μεταβολή, σημειώνεται.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής το δεύτερο εξάμηνο του 2026, δεδομένων των σχετικών εγκρίσεων, η λειτουργία της cdbbank συνεχίζεται κανονικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ