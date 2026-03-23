Στην παροχή μεταβατικής διευκόλυνσης για παλαιά σχέδια παροχής δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) στοχεύει πρόταση νόμου που κατέθεσαν από κοινού τα κόμματα ΔΗΣΥ και ΔΗΚΟ και συζητήθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών.

Η πρόταση αφορά σχέδια κινήτρων που εφαρμόζονταν από κυπριακές εταιρείες πριν από τη φορολογική μεταρρύθμιση, σε περίοδο κατά την οποία δεν είχαν ακόμη καθοριστεί οι προϋποθέσεις υπαγωγής τους στο ειδικό καθεστώς φορολόγησης.

Με βάση το προτεινόμενο πλαίσιο, παρέχεται στον Έφορο Φορολογίας η εξουσία να εγκρίνει τέτοια σχέδια ακόμη και αν δεν πληρούν όλες τις υφιστάμενες προϋποθέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι προβλέπουν ελάχιστη περίοδο κατοχύρωσης τριών ετών, η οποία λήγει μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Σύμφωνα με τον Έφορο Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη, η ρύθμιση προέκυψε έπειτα από παραινέσεις εταιρειών – κυρίως του τεχνολογικού τομέα – που είχαν ήδη σε εξέλιξη προγράμματα παροχής μετοχικών κινήτρων και βρέθηκαν εκτός του νέου πλαισίου μετά τη φορολογική μεταρρύθμιση. Όπως ανέφερε, η πρόταση δίνει μια ευχέρεια μέχρι το τέλος Ιουνίου να εγκριθούν παλιά σχέδια που δεν είχαν τις προϋποθέσεις που ζητά η νομοθεσία.

Ο Έφορος επεσήμανε ότι οι πιο ευαίσθητες επιχειρήσεις που επηρεάζονται είναι οι εταιρείες τεχνολογίας, οι οποίες μπορούν ευκολότερα να μεταφέρουν δραστηριότητες εκτός Κύπρου. Η προτεινόμενη ρύθμιση παρουσιάστηκε ως μέτρο ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και αποτροπής φυγής επιχειρήσεων και εξειδικευμένου προσωπικού.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς, διερωτήθηκε κατά πόσο η πρόταση αντιμετωπίζει θέματα συνταγματικότητας καθώς, όπως ανέφερε, η Βουλή εμφανίζεται να καθορίζει μέσω νόμου ζητήματα που άπτονται της εκτελεστικής εξουσίας.

Απαντώντας, εκπρόσωπος της Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας διευκρίνισε ότι το νομοσχέδιο δεν επιβάλλει υποχρεωτικές εγκρίσεις, αλλά παρέχει διακριτική ευχέρεια στον Έφορο Φορολογίας, ώστε να αντιμετωπιστεί μια συγκεκριμένη κατηγορία εταιρειών που επηρεάστηκαν αιφνιδιαστικά από τη φορολογική μεταρρύθμιση ενώ είχαν ήδη ενεργά σχέδια κινήτρων.

Πηγή: ΚΥΠΕ