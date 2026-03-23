Tη στήριξη των πολιτών ζητά ο Σύνδεσμος Καταναλωτών, μέσω ανακοίνωσής του, στην οποία τεκμηριώνει την ανάγκη λήψης μέτρων λόγω των αυξήσεων στις τιμές καυσίμων και τροφίμων.

Συγκεκριμένα, εισηγείται δέκα μέτρα, όπως είναι η μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα στο 5% και η πλήρης κατάργησή του στους ρύπους. Παράλληλα, ζητά την αποτροπή αύξησης των δανειστικών επιτοκίων, καθώς και την αναστολή τους, όπως και την αναστολή έκτακτων φορολογιών για νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις όπου αυτές εφαρμόζονται.

Επαναφέρει, επίσης, το αίτημα για κλιμακωτή επιδότηση της αύξησης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για όσο διάστημα οι τιμές παραμένουν υψηλές λόγω του πολέμου και της ενεργειακής κρίσης. Ζητά ακόμη δραστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όπου επιβάλλεται και κατάργηση της διπλής φορολόγησης στα καύσιμα.

Παράλληλα, προτείνει ειδική επιδότηση στα καύσιμα και στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και φορολόγηση των υπερκερδών εταιρειών ΑΠΕ και εισαγωγέων καυσίμων. Επιπρόσθετα, εισηγείται την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους βασικών προϊόντων, τόσο στο χονδρικό όσο και στο λιανικό εμπόριο.

Καλεί, επίσης, σε αυστηρούς και τακτικούς ελέγχους στην αγορά «για ενίσχυση της διαφάνειας και αποφυγή της αισχροκέρδειας στον τρόπο υπολογισμού του κόστους των καυσίμων», όπως αναφέρει.

Τέλος, μεταξύ των προτάσεών του περιλαμβάνεται και η διά νόμου ποινικοποίηση της αισχροκέρδειας, καθώς και η ενίσχυση των συνεχών ελέγχων για την πάταξή της.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Καταναλωτών, οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ξεκίνησαν μετά την πτώση drone στο Ακρωτήρι και συνεχίζονται, ενώ γίνεται σύγκριση με την κατάσταση που επικράτησε μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι παρόμοια φαινόμενα παρατηρούνται εδώ και χρόνια, τόσο στα καύσιμα όσο και στα τρόφιμα. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι και μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία η ακρίβεια εκτοξεύθηκε, χωρίς ουσιαστική αποκλιμάκωση έκτοτε, ενώ δεν υπήρξε επαρκής ανταπόκριση από τους αρμόδιους φορείς. Μάλιστα σημειώνεται ότι, ακόμη και το λεγόμενο «e-καλάθι», κατά την άποψη των εμπόρων, υλοποιήθηκε χωρίς τη δική τους ουσιαστική συμμετοχή.

Τίθεται, τέλος, το ερώτημα κατά πόσο υπάρχει πλέον νόημα να αναζητείται πότε και σε ποιο βαθμό θα αυξηθούν οι τιμές σε καύσιμα, τρόφιμα και λοιπά καταναλωτικά αγαθά, αφού η τάση είναι διαρκώς ανοδική. Υπογραμμίζεται παράλληλα η έλλειψη εμπιστοσύνης σε πολιτικές ή τεχνοκρατικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να ανακουφίσουν τους πολίτες και ζητείται από την κυβέρνηση η άμεση εφαρμογή των πιο πάνω μέτρων ως ελάχιστη στήριξη των καταναλωτών.

Πηγή: ΚΥΠΕ