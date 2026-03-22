Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών τίθενται τη Δευτέρα για συζήτηση τα δύο κυβερνητικά νομοσχέδια που αφορούν την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού επιβεβαίωσης χρέους του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου, με την προσθήκη δυνατότητας αναδιάρθρωσης του χρέους, καθώς και προσθήκη μηχανισμού συμμόρφωσης με τις αποφάσεις αυτού.

Σκοπός των νομοσχεδίων είναι η ενίσχυση του θεσμού του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου μέσω δεσμευτικότητας των αποφάσεων του, για να υπάρχει ταχύτερη και ουσιαστική προστασία και αποσυμφόρηση των δικαστηρίων, καθώς και για ενίσχυση του πλαισίου αφερεγγυότητας, μέσω διασύνδεσης της εξουσίας που έχει ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος για επιβεβαίωση του χρέους με τη διαδικασία για τα προσωπικά σχέδια αφερεγγυότητας.

Συνολικά τα κόμματα κατέθεσαν 26 προτάσεις νόμου και τη Δευτέρα, η Επιτροπή καλείται να αποφασίσει ποιες από αυτές τις προτάσεις θα οδηγηθούν στην Ολομέλεια της Βουλής μαζί με τα δύο κυβερνητικά νομοσχέδια.

Όπως ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, μετά την έγκριση την περασμένη Δευτέρα, 16 Μαρτίου, των δύο νομοσχεδίων από το Υπουργικό Συμβούλιο, μέσα από την ενίσχυση του ρόλου και του νόμου για τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο δίδεται η δυνατότητα στον δανειολήπτη να προσφεύγει νωρίτερα στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για την επιβεβαίωση του οφειλόμενου χρέους και από τη λήψη της Επιστολής τύπου Ι, αντί της Επιστολής τύπου ΙΑ που ισχύει σήμερα.

«Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται περισσότερος χρόνος στον οφειλέτη να αποταθεί στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και να έχει και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του, από ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα, για να προβούν στις ενέργειες για να βρεθεί μια διευθέτηση», σημείωσε.

Ανέφερε επίσης ότι σε περίπτωση μη ύπαρξης συμφωνίας, ως προς τον πρώτον τρόπο αναδιάρθρωσης ή αποπληρωμής του χρέους, τότε θα είναι δυνατόν ο δανειολήπτης να αποταθεί στο Σύμβουλο Αφερεγγυότητας για την κατάρτιση προσωπικού σχεδίου αποπληρωμής.

Αναφέρθηκε επίσης σε εισαγωγή δεσμευτικότητας της απόφασης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου μέχρι ποσού 20.000 ευρώ.

Ο Υπουργός Οικονομικών σημείωσε ότι τα κυβερνητικά νομοσχέδια λειτουργούν σαν μια ύστατη προσπάθεια προστασίας της κύριας κατοικίας, ώστε η εκποίηση να σταματά και να οδηγείται σε αναδιάρθρωση το χρέος.

Νομοσχέδια για ανταλλαγή δεδομένων στη Δημοκρατία και λειτουργία Κέντρου Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης

Εξάλλου, στην Επιτροπή Οικονομικών θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, νομοσχέδια για ρύθμιση της λειτουργίας και εποπτείας μηχανισμών ανταλλαγής δεδομένων στην Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς και θέσπιση πλαισίου, με σκοπό την αξιολόγηση του αξιόχρεου πελατών, συμπεριλαμβανομένης της βαθμονόμησης της πιστοληπτικής ικανότητας πελατών, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των διευκολύνσεων και του πιστωτικού ή/και άλλων συναφών κινδύνων, με στόχο τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στη Δημοκρατία.

Επίσης, θα συζητηθεί νομοσχέδιο για εισαγωγή ρύθμισης με την οποία το Υπουργικό Συμβούλιο, με γνωστοποίηση που θα δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, θα ορίσει την αρμόδια αρχή για τη λειτουργία του Κέντρου Διαχείρισης Περιστατικών Έκτακτης Ανάγκης.

Επιπλέον, θα συζητηθεί πρόταση νόμου που κατέθεσαν οι Βουλευτές Χάρης Γεωργιάδης, Ονούφριος Κουλλά και Σάβια Ορφανίδου, εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού και Χριστιάνα Ερωτοκρίτου και Χρύσης Παντελίδης εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΔΗΚΟ για παραχώρηση εξουσίας στον Έφορο Φορολογίας να εγκρίνει σχέδια κινήτρων, τα οποία υφίσταντο κατά τον χρόνο θέσπισης του ειδικού τρόπου φορολόγησης, νοουμένου ότι προβλέπουν ελάχιστη περίοδο κατοχύρωσης τριών ετών, η οποία λήγει εντός του δεύτερου εξαμήνου του 2026, ανεξαρτήτως των λοιπών προϋποθέσεων.

Κατά τη συνεδρία της Επιτροπής θα τεθεί προς συζήτηση και ο Προϋπολογισμός της Αρχής Ψηφιακής Ασφάλειας για το 2026 ύψους €22.732.151.

