Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε, την Πέμπτη, τον προϋπολογισμό του Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας για το 2026, ομόφωνα, με 21 ψήφους υπέρ. Ο προϋπολογισμός προβλέπει συνολικές δαπάνες ύψους €77,36 εκατ. για το έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Οι κυριότερες δαπάνες αφορούν επιχορηγήσεις και επιδοτήσεις για έργα ΑΠΕ και σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας ύψους περίπου €34,1 εκατ., πληρωμές για υφιστάμενα σχέδια και συμβάσεις ύψους €20,6 εκατ., καθώς και περίπου €21 εκατ. για σχέδια στήριξης ευάλωτων καταναλωτών. Τα συνολικά έσοδα του Ταμείου υπολογίζονται σε €33,4 εκατ., με το έλλειμμα να καλύπτεται από αποθεματικό περίπου €48,9 εκατ.

Κατά τη συζήτηση, ο Bουλευτής του ΑΚΕΛ, Κώστας Κώστα, επεσήμανε ότι ο φετινός προϋπολογισμός παρουσιάζεται μειωμένος κατά περίπου €52 εκατ. σε σχέση με πέρυσι, εξηγώντας ότι η διαφορά οφείλεται κυρίως σε έκτακτη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης την προηγούμενη χρονιά. Τόνισε ότι η κρατική χορηγία παραμένει περιορισμένη, μόνο €7 εκ. Παράλληλα, επέκρινε το γεγονός ότι σημαντικά έσοδα από επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς ρεύματος για τους ρύπους δεν επιστρέφονται στους καταναλωτές μέσω του Ταμείου, αλλά κατευθύνονται στο πάγιο ταμείο της Δημοκρατίας. Εξέφρασε την ελπίδα να ενισχυθεί ουσιαστικά το Ταμείο στο μέλλον.

Ο Boυλευτής Αμμοχώστου, Μιχάλης Γιακουμή, ανέδειξε το κενό που προέκυψε από τη λήξη, στις 31 Δεκεμβρίου, του προηγούμενου πλαισίου αυτοκατανάλωσης (net metering), σημειώνοντας ότι από την 1η Ιανουαρίου 2026 δεν υπάρχει ρυθμιστικό πλαίσιο που να υποχρεώνει τους προμηθευτές να συνάπτουν συμβάσεις με καταναλωτές. Όπως ανέφερε, αυτό δημιουργεί αβεβαιότητα και πρακτικά εμπόδια για όσους επιθυμούν να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα. Σημείωσε την ανάγκη επαναφοράς ή αναδρομικής ρύθμισης του πλαισίου, επισημαίνοντας ότι η ευθύνη συμμόρφωσης με το σχετικό ενωσιακό δίκαιο παραμένει στο κράτος.

Ο Bουλευτής του ΔΗΣΥ, Κυριάκος Χατζηγιάννη, χαρακτήρισε το Ταμείο ελλειμματικό και υποστήριξε ότι συχνά εργαλειοποιείται για την άσκηση άλλων πολιτικών. Έκανε λόγο για προβληματική προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εμπόδια στη διείσδυσή τους από κατεστημένα συμφέροντα, σημειώνοντας την απουσία συνολικής στρατηγικής για την ενέργεια και τον ηλεκτρισμό στην Κύπρο. Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη ενίσχυσης της αποθήκευσης ενέργειας ως βασικής προϋπόθεσης για μεγαλύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ