Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 0,9% τον Φεβρουάριο του 2026, καταγράφοντας το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα, Τετάρτη η Eurostat.

Όπως αναφέρεται, σε επίπεδο ευρωζώνης, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 1,9% τον Φεβρουάριο του 2026, από 1,7% τον Ιανουάριο, ενώ ένα χρόνο νωρίτερα βρισκόταν στο 2,3%. Στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 2,1%, αυξημένος από 2,0% τον προηγούμενο μήνα και χαμηλότερος σε σύγκριση με το 2,7% του Φεβρουαρίου 2025.

Τα χαμηλότερα ποσοστά πληθωρισμού στην ΕΕ καταγράφηκαν, πέραν της Κύπρου, στη Δανία (0,5%) και στην Τσεχία (1,0%). Αντίθετα, τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Ρουμανία (8,3%), στη Σλοβακία (4,0%) και στην Κροατία (3,9%).

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε έντεκα κράτη μέλη, παρέμεινε αμετάβλητος σε τέσσερα και αυξήθηκε σε δώδεκα.

Σύμφωνα με την Eurostat, στην ευρωζώνη οι υπηρεσίες αποτέλεσαν τον κύριο παράγοντα αύξησης του πληθωρισμού, συμβάλλοντας κατά 1,54 ποσοστιαίες μονάδες. Ακολούθησαν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός με συμβολή 0,48 ποσοστιαίων μονάδων και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά με 0,17 μονάδες. Αντίθετα, η ενέργεια είχε αρνητική συμβολή, αφαιρώντας 0,30 ποσοστιαίες μονάδες από τον συνολικό δείκτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ