Η κατάσταση παρακολουθείται και αξιολογείται διαρκώς και αναλόγως θα λαμβάνονται αποφάσεις, δήλωσε την Τρίτη ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ερωτηθείς για τυχόν λήψη μέτρων οικονομικής στήριξης των πολιτών, λόγω των επιπτώσεων του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Στο πλαίσιο ενημέρωσης των ΜΜΕ στο Προεδρικό, και ερωτηθείς για το θέμα της αύξησης των τιμών των καυσίμων και της ενέργειας υπό τη σκιά των περιφερειακών εξελίξεων, ο Εκπρόσωπος είπε ότι «διαρκώς αξιολογείται η κατάσταση, η οποία θα εξαρτηθεί ασφαλώς, όχι μόνο για τη δική μας χώρα, αλλά και ευρύτερα -παγκόσμια είναι η επίδρασή της- και από τη διάρκεια αυτής της περιφερειακής κρίσης».

Σημείωσε ότι η επιδότηση του ηλεκτρικού ρεύματος συνεχίζεται, όπως και ο μηδενικός συντελεστής ΦΠΑ σε είδη πρώτης ανάγκης. "Παρατηρούνται όλα. Όσον αφορά και τα καύσιμα, η τελευταία ενημέρωση που έχουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή, η τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 95 στη χώρα μας είναι η δεύτερη πιο χαμηλή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ του πετρελαίου κίνησης η τέταρτη πιο χαμηλή", ανέφερε.

Σε ότι τα μέτρα για μειωμένο ΦΠΑ ισχύουν μέχρι την 1η Απριλίου και ερωτηθείς κατά πόσο υπάρχουν σκέψεις για επέκτασή τους, δεδομένης της κατάστασης, ο κ. Λετυμπιώτης είπε ότι "αξιολογούνται όλα. Υπάρχουν διαδικασίες που ακολουθεί και το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και αυτές θα ανακοινωθούν την κατάλληλη στιγμή".

Εξάλλου, πρόσθεσε, "είναι εδώ που έχει ιδιαίτερη σημασία και βαρύτητα η αξία των ισχυρών δημοσιονομικών περιθωρίων και ενός οικονομικού στέρεου θεμελίου που μας επιτρέπει ακριβώς να λαμβάνουμε τέτοια μέτρα που μπορούν να στηρίζουν την κοινωνία και τους πολίτες".

Κληθείς να σχολιάσει επικρίσεις κατά της Κυβέρνησης ότι η κρίση στην περιοχή έτυχε επικοινωνιακής εκμετάλλευσης με αποτέλεσμα να σταλεί λανθασμένη εικόνα στο εξωτερικό, η οποία επηρεάζει και τον τουρισμό, ο Εκπρόσωπος επεσήμανε ότι η κανονικότητα στη χώρα συνεχίζεται.

"Αυτό που έχει πράξει η Κυβέρνηση, αυτό που έχει πράξει η Πολιτεία, είναι στο πλαίσιο των όσων έχετε βιώσει και εσείς, εν μέσω μιας περιφερειακής κρίσης στην άμεση γειτονιά μας, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια της χώρας και των πολιτών", είπε. Πρόσθεσε ότι έχουν συνδράμει και έχουν συμβάλει σε αυτή οι Ευρωπαίοι εταίροι μας, "τους οποίους για ακόμα μια φορά ευχαριστούμε τόσο για τα γρήγορα αντανακλαστικά όσο και για την έμπρακτη τους στήριξη".

Σημείωσε, εξάλλου, ότι ήταν "προφανές και αναμενόμενο, όχι μόνο για τη δική μας χώρα, αλλά για ολόκληρη την περιοχή, τις πρώτες μέρες να είχαν επηρεαστεί τα πτητικά προγράμματα πολλών αεροπορικών εταιρειών". Ωστόσο, συνέχισε, "βλέπουμε με ικανοποίηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των πτητικών προγραμμάτων έχει επανέλθει, εκτός βεβαίως των κρατών που βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της κρίσης. Αυτό είναι μια πολύ θετική εξέλιξη".

Πρόσθεσε ότι "είμαστε αισιόδοξοι για τη φετινή χρονιά. Η Κύπρος, η χώρα μας, εξακολουθεί και παραμένει ένας πολύ ποιοτικός τουριστικός προορισμός και αυτός είναι ο στόχος και εδώ είναι που επικεντρώνονται όλες οι προσπάθειές μας", είπε, επαναλαμβάνοντας ότι "οφείλαμε να πράξουμε και αυτό το οποίο απαιτούσε και ανέμενε από εμάς η κοινωνία", δηλαδή "η Κυπριακή Δημοκρατία, ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να λάβει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει το ύψιστο, την ασφάλεια της χώρας αλλά και των πολιτών".