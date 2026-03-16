Πρόταση, η οποία συνοδεύεται από δύο νομοσχέδια, τα οποία αύριο το πρωί θα κατατεθούν στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνική επεξεργασία, με στόχο την ενδυνάμωση του θεσμού του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου και την προστασία της πρώτης κατοικίας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, μετά από τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου.

Ο κ. Κεραυνός είπε ότι το πρώτο μέτρο είναι η αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού επιβεβαίωσης χρέους του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου με την προσθήκη δυνατότητας αναδιάρθρωσης του χρέους.

Εξήγησε ότι «μέσα από την ενίσχυση του ρόλου και του νόμου που διέπει τον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο προτείνουμε μέσα από κυβερνητικό νομοσχέδιο και της πρότασης που μόλις πέρασε από το Υπουργικό Συμβούλιο να δοθεί η δυνατότητα στον δανειολήπτη να προσφεύγει νωρίτερα στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για την επιβεβαίωση του οφειλόμενου χρέους και από τη λήψη της Επιστολής τύπου Ι αντί της Επιστολής τύπου ΙΑ που συμβαίνει σήμερα».

«Αυτό σημαίνει ότι δημιουργείται περισσότερος χρόνος στον οφειλέτη να αποταθεί στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο και να έχει και ο Χρηματοοικονομικός Επίτροπος περισσότερο χρόνο στη διάθεσή του, από ό,τι ισχύει μέχρι σήμερα, για να προβούν στις ενέργειες, για να εξεταστεί το θέμα και να προσπαθεί να βρεθεί μια διευθέτηση», σημείωσε.

Ο Υπουργός Οικονομικών είπε ακόμη ότι σε περίπτωση που προσφεύγει στον Χρηματοοικονομικό Επίτροπο για την επιβεβαίωση του οφειλόμενου χρέους, αλλά τα μέρη δεν έχουν καταλήξει σε μια συμφωνία ως προς τον πρώτον τρόπο αναδιάρθρωσης ή αποπληρωμής του χρέους, τότε θα είναι δυνατόν να αποταθεί στο Σύμβουλο Αφερεγγυότητας για την κατάρτιση προσωπικού σχεδίου αποπληρωμής.

Επιπλέον, ανέφερε ότι δεύτερη πρόνοια της πρότασης που έχει καταθέσει το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργικό Συμβούλιο είναι η εισαγωγή δεσμευτικότητας της απόφασης του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου μέχρι ποσού 20.000 ευρώ επί παραπόνων εναντίον χρηματοοικονομικής επιχείρησης και πρόσθεσε ότι έχει διαπιστωθεί ότι περίπου το 75% των περιπτώσεων όπου δημιουργούνται προβλήματα και κωλύεται η πρόοδος στη διευθέτηση είναι ποσά που αφορούν από 10.000 μέχρι 20.000.

«Δίνεται η δυνατότητα εκεί όπου υπάρχουν παράπονα από τους οφειλέτες ότι έχουν μπει καταχρηστικές ρήτρες, ψηλοί τόκοι, χρεώσεις κλπ και υπάρχει μια διαφορά στο ποσό, τότε η Χρηματοοικονομική Επίτροπος θα μπορεί να παρεμβαίνει μέχρι το ποσού 20.000 ευρώ και η απόφασή της να είναι δεσμευτική», πρόσθεσε.

Ο κ. Κεραυνός είπε ότι αυτό θα δώσει ακόμα μια ώθηση προς την κατεύθυνση της κατάληξης και επίλυσης των θεμάτων που αφορούν τις εκποιήσεις και να αποφεύγονται έτσι οι εκποιήσεις.

Ο κ. Κεραυνός είπε ότι το θέμα το οποίο απασχολεί την κοινωνία μας, το θέμα των εκποιήσεων, είναι από τα θέματα τα οποία παρακολουθούσε στενά η Κυβέρνηση και πρόσθεσε πως το Υπουργείο Οικονομικών αναγνωρίζει τη σημαντικότητα του θέματος αυτού για την κοινωνία.

«Γι΄ αυτόν τον σκοπό για να αμβλύνουμε τα θέματα και τα προβλήματα που απασχολούν την κοινωνία όσον αφορά αυτή την πτυχή (των εκποιήσεων), προτείνουμε κάποια στοχευμένα επιπρόσθετα μέτρα προστασίας των πολιτών μέσα όμως από την ενδυνάμωση των θεσμών», υπογράμμισε.

Επιπλέον, σε σχέση με το πρώτο μέτρο που αφορά την αναβάθμιση του υφιστάμενου μηχανισμού επιβεβαίωσης χρέους του Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου ο κ. Κεραυνός είπε ότι έχει διαπιστωθεί ότι ένα από τα προβλήματα που υπάρχει σήμερα, ακόμα και εκεί που υπάρχει μια σύγκλιση απόψεων, μια κατάληξη, είναι ότι «υπάρχει απαίτηση να αποπληρώνεται αμέσως στις επόμενες μέρες το οφειλόμενο ποσό.

«Αυτό δεν είναι δυνατόν πάντοτε, γιατί ο οφειλέτης χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα για να βρει τους πόρους για να αποπληρώσει», πρόσθεσε.

Επομένως, σύμφωνα με τον ΥΠΟΙΚ, «ο καταρτισμός ενός προσωπικού σχεδίου αποπληρωμής, που θα είναι δεσμευτικό, θα δώσει λύση σε αυτό το πρόβλημα.

Ανέφερε επίσης ότι η κυβερνητική πρόταση «λειτουργεί σαν μια ύστατη προσπάθεια προστασίας της κύριας κατοικίας, ώστε η εκποίηση να σταματά και να οδηγείται σε αναδιάρθρωση του χρέους».

«Αυτός είναι πολύ σημαντικός στόχος, γιατί δημιουργεί έναν κανάλι, το οποίο θα οδηγεί τον οφειλέτη και τον δανειστή - την εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων - στο πιο σίγουρο τρόπο που είναι η αναδιάρθρωση του χρέους», πρόσθεσε.

Ο ΥΠΟΙΚ είπε ότι με την πρόταση αυτή έρχεται στην επιφάνεια η ουσία του θέματος που είναι ότι "έχει κοινό όφελος και για τον οφειλέτη και για την εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων και το δανειστή να προχωρήσουν μαζί σε μια κατάληξη.

Διαφορετικά, όπως είπε, το θέμα θα διαιωνίζεται, θα ταλαιπωρεί τον οφειλέτη, ο δανειστής δεν θα μπορεί να εισπράξει τα λεφτά του και μπορεί να ενεργοποιηθούν άλλες πρόνοιες, όπως η καταφυγή σε δικαστήριο με αναβολές ή εκποίηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ